Andrea Meza defiende su noviazgo con Antonio Ryan: ‘No debería ser juzgada por este factor’

Con su reinado como Miss Universo, Andrea Meza comenzó también su noviazgo con el tiktoker Antonio Ryan. Aunque su relación es muy prematura, los novios han conseguido compaginar a la perfección su relación con sus actividades, ella con su agenda como la mujer más bella del mundo, y él con su trabajo en redes sociales donde ha ganado fama por su contenido que gira en torno a su gusto por la cultura mexicana. Aunque la chihuahuense, está feliz con su relación, al parecer, hay algunos usuarios en redes que no están de acuerdo con su relación a quienes dedicó un contundente mensaje con el que defendió su derecho a protagonizar esta historia de amor.

Todo comenzó cuando, en una usuaria de Andrea Meza insinuó que su noviazgo podría afectar el desempeño de la mexicana frente a Miss Universo: “Muy bonita pareja y todo, pero si lo que quería era andar de novia mejor hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más, por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto no estar pasándola padre con su novio, sinceramente mala imagen”, se lee en el comentario que la chihuahuense quien no dudó en exponer su posicionamiento sobre por qué no se debe mezclar su vida personal con su desempeñó tras coronarse como la mujer más bella del mundo.

Con la claridad con la que respondió durante el certamen, donde sus respuestas fueron parte importante de su triunfo, le escribió a esta usuaria: “Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, hijos, etc.) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar ‘distraída’. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por este factor”, escribió en la primera parte de este mensaje que rápidamente fue viralizado, pues fue cuando sus seguidores le mostraron su apoyo aplaudiendo su posicionamiento.

Andrea Meza finalizó su mensaje asegurando: “Yo trabajo 100 por ciento entregada a mis labores y mi tiempo libre lo manejo a mi gusto, sin esconderlos, porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que debe mantener un equilibrio en su vida”, posteó. Sobre ese tema, la mexicana ya había hablado sobre la supuesta prohibición que tenían las participantes en el certamen sobre tener pareja: “No, para nada, no te lo prohíben, solamente es aprender a separar, es un trabajo, tú estás aquí y tú no vas a llevar a tu esposo o a tus hijos al trabajo, tú estás enfocada en lo que tienes qué hacer, es lo mismo, yo estoy enfocada en lo que tengo qué hacer y tengo mi tiempo personal para mi familia, para mis amigos y para mi novio y tengo tiempo para estar aquí con la banda y presente en mi trabajo”, declaró hace unas semanas Meza a Venga la Alegría.

El flechazo entre Ryan y Meza

La historia de amor entre Antonio Ryan y Andrea Meza comenzó poco después de que la mexicana se coronara, aunque su primer acercamiento ocurrió antes, gracias a la tecnología: “Nos conocimos a través de las redes sociales hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”. Tras comenzar su relación fue la misma Miss Universo quien la hizo pública durante una conversación con Anette Cuburu: “Seré muy breve, tengo un novio, él está soñado ahorita porque ahorita estoy yo con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en todo lo que hago y está súper contento por mí”, confesó.