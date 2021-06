En el juego de las sillas, Alex Rodriguez se deja ver con la exnovia de Ben Affleck

Cuando apenas comenzábamos a asimilar la reconciliación de Jennifer Lopez y Ben Affleck, Alex Rodriguez, quien hasta hace unos meses era el prometido de López, aparece en escena para ponerle un poco de sazón a toda esta situación que ha mantenido a todos atentos. Y es que el pasado fin de semana, el expelotero de los Yankees fue visto en compañía de la productora Lindsay Shookus, compartiendo de la fiesta de cumpleaños de ella y conviviendo con mucha complicidad. Sin embargo, lo que ha llamado poderosamente la atención es que la productora de programas como Saturday Night Live tuvo un breve romance con Ben Affleck, por lo que los rumores y especulaciones no se han hecho esperar.

De acuerdo con Page Six, Alex asistió como invitado a la fiesta organizada por Lindsay el pasado fin de semana, la cual se llevó a cabo en el patio trasero de la casa que la productora tiene en los Hamptons. Según detalla el medio, Rodriguez y Shookus fueron vistos en extrema confianza, platicando en varios momentos y pasándola muy bien. Además, ambos compartieron asientos durante el show de Josh Beckerman, conocido también como el 'Mago de la Comedia', según detallaron algunos testigos presenciales a Page Six.

Sin embargo, para todos los que querían drama o un poco de acción digna de una telenovela, todo parece indicar que entre ARod y Lindsay no hay más que una linda amistad que han construido a lo largo de los años, según ha revelado el representante de Rodriguez quién se ha pronunciado luego del revuelo que ha causado esta información. "No hay noticia ahí", dijo el portavoz, dejando en claro que la amistad que existe entre ellos no es nueva. "Son amigos desde hace 15 años", agregó. Cabe aclarar, que incluso en 2019, cuando JLo y ARod aún eran pareja, compartieron de una cena con Lindsay y otros integrantes del elenco de Saturday Night Live, según informó Page Six.

El esperado beso que confirmó todas las teorías

Fue a principios de abril cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron a ser vistos compartiendo tiempo juntos e incluso disfrutando de unas vacaciones en Montana, luego de 17 años de haber sido una de las parejas más mediáticas de Hollywood y apenas unas semanas después de que la cantante confirmara su separación de Alex Rodriguez, con quien incluso ya planeaba su boda. A partir de ese momento, las apariciones públicas de ambos comenzaron a ser más constantes y ellos dejaron de cuidarse de los paparazzi, quienes atentos esperaban capturar el momento en el que tan solo con un beso se confirmara el regreso de 'Bennifer', el romántico apodo por el que eran conocidos cuando eran pareja por allá de los primeros años de la década de los 2000.

Tras varias semanas de especulación el esperado beso llegó, momento que fue captado por un paparazzi que siguió a la pareja hasta un restaurante de Malibú en donde celebraron el cumpleaños de la hermana de JLo. En las imágenes, se puede observar a Jennifer y a Ben de lo más cariñosos, compartiendo abrazos y dándose tiernos besos en la boca y el cuello, siendo esta la confirmación que todos esperaban. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, aunque las imágenes dicen más que mil palabras.

