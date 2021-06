Conmovido, 'El Burro' Van Rankin reflexiona sobre la paternidad: 'Me ha cambiado para bien'

Las épocas en las que Jorge El Burro Van Rankin vivía de fiesta junto a amistades como Luis Miguel o Roberto Palazuelos han quedado atrás, y no porque ya no disfrute el tiempo con sus amigos, sino porque ahora su prioridad es su familia. Junto a su prometida Magda Bleizeffer, el conductor es papá de tres niñas -la más pequeña nació apenas el año pasado-, quienes con su mayor adoración. En medio de los recientes festejos por el Día del Padre, el también locutor reflexionó sobre la paternidad y ha confesado que sus retoños lo han ayudado a convertirse en una mejor persona.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS COMO ÉSTA:

El Burro participó junto a sus compañeros de Miembros Al Aire en el programa especial Qué Miembros tan padres, espacio en el que se abrió por completo sobre su faceta de papá. Pero antes, el conductor recibió el más tierno mensaje de felicitación de parte de sus hijas, de quienes la producción compartió un video durante la transmisión. “¡Hola papá! Muchas felicidades por el Día del Padre, acuérdate que te queremos mucho y esperemos que te la pases muy bien”, dijo Luisiana, la mayor, mientras cargaba a su hermanita Carlota, de casi 8 meses de nacida. “Pásatela bien papá”, agregó Roberta, también muy tierna ante la cámara, antes de despedirse.

VER GALERÍA

El también conductor de Hoy no pudo ocultar su emoción al ver a sus hijas, y ante la curiosidad de sus colegas, compartió algunos detalles de su debut en la paternidad. “A los 49 años tuve a mi primera hija, tengo 58 años”, contó. El Burro se sinceró sobre esta parte de su vida y confesó que nunca pensó convertirse en papá y menos a esa edad. “Y a los 49 yo nunca… La neta pensé que nunca iba a tener un hijo o hija, y no me preocupaba, ‘a lo mejor es el destino no tener’”, expresó. “Y en una gira de Miembros Al Aire precisamente… Me habla Magda a las 3 de la mañana, estaba dormido… Y me dice: ‘Te tengo una sorpresa’. Y yo, ‘¿Qué pasó?’ y dice ‘estoy embarazada’”, recordó, sin embargo explicó que dado que estaba adormilado, no pudo procesar bien la noticia y fue hasta la mañana siguiente que sucedió. “Al otro día le llamé y me enseñó la prueba de embarazo”.

Si bien este anuncio tomó entonces completamente desprevenido a El Burro, fue sin duda un momento crucial en su vida, y hoy que tiene ya tres hijas está convencido de que ser papá ha sido un gran regalo. “Las cosas que he vivido y ver a estas tres princesas…”, dijo conmovido. “Porque yo he sido una gente muy mie%$#& en muchos aspectos, sí he sido un g%$# irresponsable, irreverente, con muchos defectos, pero cuando ha nacido mi primera hija creo que sí he cambiado para bien”, se sinceró, mientras sus ojos se tornaban vidriosos por las lágrimas y Raúl Araiza sostenía su mano como muestra de apoyo. “Para mí es algo muy cab&%$ que me ha dado la vida, el poder vivir con tres princesas, cuatro porque mi vieja es una reina y la amo profundamente y ahorita no hay nadie más en mi vida, no existe una mujer más grande para mí que mi mujer, y mis tres princesas que amo profundamente”, compartió.

VER GALERÍA

Padre por tercera ocasión

En junio del año pasado, El Burro Van Rankin anunció durante el programa Hoy que se convertiría en papá por tercera vez, ocasión en la que reconoció sentirse nervioso por recibir en casa a un nuevo integrante: “Quiero anunciar públicamente que voy a tener un bebé”, dijo emocionado a sus compañeros de emisión. Tras dar a conocer esta noticia semanas después, el conductor eligió nuevamente el matutino para compartir con el público el sexo del bebé: “A mí me gustaría el niño, la neta”, comentó entonces el conductor, sin embargo, enseguida se descubrió que se trataba de una nena a para quien su mamá eligió el nombre de Carlota. “¡Es niña! ¿y sabes qué? Dije que, si era niña, efectivamente, se va a llamar Carlota, oficialmente aquí lo digo. Luciana, Roberta y Carlota”, comentó emocionado. Meses después, a finales de octubre, el conductor le dio la bienvenida a su nena, de quien se ha vuelto inseparable. “Como te amo princesita Carlota, eres algo muy especial para mí, te amo y obvio a tus hermanas también”, escribía en abril al compartir una tierna postal de su hija.

VER GALERÍA