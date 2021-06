¿Qué dice Dayanara Torres sobre los rumores de una reconciliación con Marc Anthony? La ex reina de belleza se reunió en días pasados con el cantante para celebrar la graduación de uno de sus hijos

A casi dos décadas de haberse separado, el lazo afectivo entre Dayanara Torres y Marc Anthony se mantiene intacto, un compromiso que ambos han asumido con la finalidad de brindar amor y estabilidad a los dos hijos que procrearon. De hecho, en días pasados, la expareja sorprendió al reencontrarse para celebrar la graduación de la High School de Ryan, el menor de ellos, un instante tan entrañable que incluso quedó plasmado en varias fotografías, en las que el cantante y la ex reina de belleza se dejaron ver sonrientes y muy unidos, felices de ser testigos de este momento que los llenó de total orgullo. Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación entre los dos surgieron de inmediato, por lo que la guapa puertorriqueña no pudo escapar de ser cuestionada al respecto.

Durante su asistencia a un reciente evento público, Dayanara hizo frente a estas versiones, revelando si es cierto lo que se dice sobre la supuesta reconciliación que podría darse entre ella y Marc, respondiendo con toda sinceridad y tomando lo que se dice de la mejor manera. “No, yo estoy feliz con lo que estoy haciendo con mi carrera, con mis hijos…”, explicó de manera rotunda, en entrevista con el programa televiso Suelta la Sopa. “Estuvimos ahí en familia porque hay que apoyarlos, son nuestros hijos, y para siempre, va a ser parte de nuestra familia…”, dijo la también presentadora de televisión al referirse puntalmente a la cercanía que a lo largo de estos meses ha mantenido con el padre de sus hijos.

En ese espacio, Dayanara también fue cuestionada sobre si todavía cree en el amor, y si ha pensado en la posibilidad de volver a casarse si llega a su vida el hombre indicado, a lo que respondió de lo más amable. “Estoy contenta por el momento. No he llegado a pensar en todo eso todavía…”, dijo entre carcajadas, mostrándose muy reservada en torno a lo que acontece en su vida amorosa. Eso sí, ante la insistencia de la reportera que la entrevistaba, la también actriz prefirió no ahondar en detalles, destacando la alegría que le provoca estar rodeada del amor de su familia, que en todo momento le ha brindado su apoyo incondicional.

Orgullosa de sus hijos

Pero si en el terreno sentimental Dayanara prefiere mantener todo en privado, hablar sobre sus hijos es algo que la llena de total emoción, pues reconoce el esfuerzo que los jovencitos han hecho para conquistar cada uno de sus sueños. Por tal motivo, se ha preparado mentalmente para cuando llegue el día en que tenga que verlos partir para continuar con sus estudios lejos de casa. “No quiero todavía ni pensar cuando ya se vayan, uno todavía como madre le duele la separación, de no tenerlos más conmigo, que van a vivir juntos, pero a la misma vez es como un orgullo, verlos valerse por sí mismos, crecer, tener su propia vida, enfrentar la vida…”, aseguró.

Mientras tanto, Dayanara confía en que tanto Ryan como Cristian tengan muy presentes las enseñanzas que les ha inculcado a lo largo de su vida, confiando en que todo marchará sobre ruedas próximamente en que los jóvenes emprendan una nueva etapa llena de grandes retos profesionales. “Uno lo único que espera es que todo lo que uno les enseñó que lo pongan a prueba, lo utilicen con sus valores y demás pero feliz, orgullosa, aunque triste un poquito por dentro, pero es orgullo de madre…”, dijo la modelo, quien siempre se ha caracterizado por la transparencia con la que suele abordar los temas ligados a su vida personal.

