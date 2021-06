¡Como en los 90! NSYNC le enseña sus coreografías a los Backstreet Boys

Sin duda alguna, la década de los 90 y los primeros años de los 2000 fueron la época dorada de las boy bands. Sin embargo, hubo dos en especial que lograron conquistar al mundo con sus canciones y sus coreografías. Se trata de NSYNC y los Backstreet Boys, dos agrupaciones que causaron sensación entre los adolescentes de la época, llegando a todos los rincones del planeta con su música. A más de 20 años de su lanzamiento, algunos integrantes de estas bandas se han reunido para seguir deleitando a sus fans más nostálgicos con temas tan icónicos como I Want It That Way y Bye Bye Bye, en un proyecto musical denominado Back-Sync. Como era de esperarse, esta unión ha causado revuelo entre los fans y no tan fans de estos grupos, pues ya han comenzado a dar sus primeros conciertos. El proyecto está formado por Nick Carter y AJ, de los Backstreet Boys, y por Lance Bass y Joey Fatone, de NSYNC. De hecho, como parte de la promoción de este proyecto, a través de redes sociales han compartido algunos videos en los que se les puede ver conviviendo como banda e incluso ensayando algunas de las icónicas coreografías con las que se hicieron famosos, algo que en su momento todos los fans de ambos grupos soñaban ver. Da play al video y no te pierdas de la unión más esperada desde los 90.

