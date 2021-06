'Siempre conmigo', Eiza González recuerda a su padre en una fecha muy significativa

Aunque el Día del Padre suele ser una conmemoración muy importante, para muchos otros también suele ser un momento de nostalgia e incluso tristeza debido a las ausencias físicas de algunos papás. Tal es el caso de Eiza González, quien en esta fecha tan especial ha recordado a su fallecido padre Carlos González, quien desafortunadamente perdió la vida en un accidente vial en 2002, cuando la actriz apenas era una niña. Es por eso que para este día tan marcado en el calendario, Eiza ha querido honrar la memoria de su progenitor, dedicándole una emotiva publicación que ha compartido con todos sus seguidores.

A través de Instagram Stories, la actriz de películas como Godzilla vs Kong compartió una entrañable foto de su infancia, en la que se le puede ver cuando era apenas una pequeñita, muy bien acompañada de su padre, quien feliz de posar junto a su hija sonríe para la lente. Junto a la imagen, Eiza escribió un sencillo pero muy emotivo mensaje en el que expresó lo mucho que siente su ausencia. “Siempre conmigo”, se puede leer en la publicación que la intérprete ha dedicado a su progenitor. “Te extraño, papi”, agregó la hermosa mexicana de forma nostálgica.

Sin duda alguna, la muerte de su padre fue un golpe del que Eiza ha logrado reponerse, llevando siempre en el corazón a su progenitor, quien en vida le dio un sinfín de consejos y lecciones que hoy puede usar a su favor, confiando en la sabiduría de su papá. “Mi padre es alguien que está presente en mi vida. En todas las decisiones que yo tomo, me inspiro mucho en las cosas que me dijo mientras lo tuve conmigo”, reveló la actriz recientemente en una entrevista con el diario Reforma, a propósito de su participación como artista de doblaje en la cinta Spirit Untamed -en su versión anglo-, un trabajo que le ha dedicado con todo su corazón a su papá. “Esto (participar en la cinta) es un regalo para mi padre. Por eso la hice. Tuve una conexión con el personaje de Milagro como yo sentía una con mi papá. Es mi regalo a él por todo lo que me dio”, agregó conmovida.

La actriz reveló en esa misma entrevista que fue el amor de su padre lo que la llevó a animarse a retomar su carrera de cantante e interpretar el tema principal de la película llamado Fearless, pues sabe muy bien que de todas estas experiencias, como el haber perdido a su padre a su corta edad, la han fortalecido y la han impulsado a estar en donde hoy está. “Creo que es lindo normalizar que después de una pérdida tan grande, uno puede seguir adelante, y con mucha fuerza, más fuerte que nunca… que es de lo que la canción (que interpreta) habla”, expresó emocionada.

El emotivo consejo que le regaló su padre

Para Eiza González todas las lecciones que su padre le regaló en vida son muy importantes y esenciales en su vida. Es por eso que a lo largo de su carrera se ha encargado de recordar cada palabra de aliento que le dio don Carlos González en su momento y así fortalecerse en los momentos más difíciles. Así lo reveló la misma Eiza hace unos años en sus redes sociales, en donde con el corazón en la mano recordó a su papá en una fecha muy significativa para ella. “El día de hoy es el aniversario de la muerte de mi querido padre. Aquí compartiendo su pasión, correr motos. Lo que más le apasionaba hacer, mismo que lo llevó a perder la vida hace 14 años. Mi padre siempre me motivó a que diera lo mejor de mí en lo que hiciera. Si vas a hacer algo, sé la mejor en ello. Todo está dentro de ti, tú tienes el control de todo lo que hagas y llegarás tan lejos como tú desees. Solo confía en ti y siempre apunta alto no titubees y ve por ello”, compartió la actriz en su perfil de Instagram.

