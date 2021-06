‘Padre es aquel que antepone el amor del alma…’, Ana Bárbara sobre su prometido

En más de una ocasión, Ana Bárbara ha dejado en claro el gran amor que tiene por su guapo prometido, Ángel Muñoz. Y es que en él no solo ha encontrado a la persona con la que quiere pasar el resto de sus días, sino además a un cómplice con el que ha podido formar una hermosa familia al lado de sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo, quienes lo quieren y admiran como un padre. Prueba de ello es el reciente mensaje que la cantante le ha dedicado a su prometido, en el que ha reconocido el gran papel que ha tenido en las vidas de sus pequeños, e incluso en la de los hijos de la fallecida Mariana Levy, y a quienes Ana Bárbara y Ángel han acogido como si fueran propios.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ana Bárbara compartió un lindo mensaje dedicado a su prometido, en el que ha destacado la forma en la que su presencia ha influido en las vidas de sus hijos, quienes lo ven a él como su figura paterna. El mensaje también lo ha acompañado de una serie de imágenes en las que ha mostrado algunos de los momentos más entrañables de Muñoz al lado de los pequeños. “Hoy reconozco a un ser especial que se ha dejado el alma dejando en claro qué padre es aquel que antepone el amor del alma, sobre el llamado lazo de sangre”, se puede leer en las primeras líneas que ha escrito la intérprete de Bandido para su novio a propósito del Día del Padre.

Ana Bárbara continuó con su mensaje agradeciendo a su prometido por todos los detalles que tiene para con su familia y por ser también el mejor cómplice de sus pequeños en todo momento. “Gracias por demostrar lo valioso que es el tiempo en familia. Gracias por dejarme saber que existen personas que pueden dar lo mejor día a día, desde que amanece hasta que anochece. Gracias por los desvelos, gracias por jugar básquet, futbol... ¡Gracias por ayudarnos a cumplir más y más sueños! Te amamos y deseamos feliz Día del Padre”, finalizó la artista de 50 años de lo más conmovida.

VER GALERÍA

En las imágenes que ha compartido, se puede observar a Ángel en compañía de los tres hijos de la cantante en diferentes instantes de su relación. Sin embargo, salta a la vista que en la mayoría de ellos los retoños de Ana Bárbara aún eran muy pequeños, por lo que ha quedado en evidencia que Muños ha estado presente durante gran parte de la vida de Emiliano, José María y Jerónimo, e incluso en las vidas de Paula y José Emilio Fernández Levy, los hijos de la fallecida Mariana Levy. De hecho, en más de una ocasión, los hijos de Ana Bárbara se han mostrado muy conmovidos cuando por motivos de trabajo Ángel se ha tenido que ausentar de casa por algunas semanas, por lo que las despedidas suelen ser un poco sensibles y las lágrimas siempre se hacen presentes. Sin embargo, cuando él vuelve a casa es todo alegría, sobre todo para los dos hijos menores de la artista, quienes siempre corren a los brazos del novio de su mamá.

La historia de amor entre Ana Bárbara y Ángel

Aunque la intérprete de Loca suele ser muy discreta con lo que comparte de forma pública sobre su relación con Ángel, en 2018, la cantante confesó en El Gordo y la Flaca que conoció a Ángel Muñoz en uno de sus ingresos a los Estados Unidos, ya que él es agente aduanal: “Llevamos, bueno, vamos a cumplir cuatro años y medio”, comentó. En aquella entrevista, los planes de boda todavía no estaban en el panorama de la pareja: “A veces, cuando veo amigos de tantos años que, en las buenas y en las malas han estado, digo, se me antoja la boda, no sé, no sé, tal vez sí, tal vez no”, explicó.

En 2019, habló más de su relación con Ángel, y aunque en ese momento no habían pensado siquiera en comprometerse, la cantante ya veía en él a alguien con quien le gustaría pasar el resto de sus días. “Estamos bien, es una gran figura paterna de mis hijos y yo le agradezco mucho porque esos cimientos que tengo en la casa, de yo poder salir a todo esto, yo me voy por tres cuatro días, es gracias a que él (me apoya)”, señaló. Sobre la posibilidad de envejecer a su lado expresó: “Sí me gustaría, nada más que él es muy joven, le llevó varios años… pero sí es el tipo de persona con la que yo quisiera vivir muchos años, la verdad, ojalá y se me dé”, comentó en aquella charla.

VER GALERÍA