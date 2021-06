Michelle Salas anima a su bisabuela Silvia Pinal a echarse un palomazo, ¡tienes que verla!

Hace unos días Michelle Salas se rodeó de su familia y amigos más cercanos para la que fue una de las celebraciones más especiales: su cumpleños número 32. La celeb de las redes sociales tuvo una inolvidable fiesta inspirada en los 70's realizada Acapulco, donde se dejó ver muy feliz junto a su madre, Stephanie Salas, y su hermana menor, Camila Valero, así como con su novio Danilo Díaz. "Reafirmé lo afortunada y bendecida que soy de tener a personas tan increíbles a mi lado que me demuestran lo mucho que me quieren con actos y no solo con palabras", escribió entonces en su Instagram al compartir algunos vistazos del festejo. Y los momentos entrañables con los suyos no paran, pues apenas este fin de semana, la influencer tuvo un especial encuentro con otra de las personas más especiales de su vida: Silvia Pinal. Michelle y su bisabuela compartieron la mesa en un restaurante en el sur de la Ciudad de México, junto con otros seres queridos y el ambiente fue tan alegre que hasta la icónica actriz se echó un palomazo. Animada por su bisnieta, Doña Silvia acompañó al trío que amenizaba el lugar cantando el tema Piel Canela, instante que quedó inmortalizado en las redes sociales. "Siento que la mejor parte de venir a México es ver a mi abu y siempre hago un tiempito para que comamos juntas", confesaba la joven hace un par de años. Haz click en el video para ver a Silvia Pinal cantando como nunca.

