El emotivo mensaje de Eugenio Derbez que hizo llorar a José Eduardo: ‘Te amo con toda mi alma’

Además de ser una de las familias más famosas y talentosas, los Derbez son muy unidos, y no hay ocasión en la que no salgan a apoyarse entre sí. Eugenio ha demostrado ser un gran papá con todos y cada uno de sus hijos, y siempre ha hecho todo para estar con ellos en los momentos más importantes. No obstante, en su relación con José Eduardo, las cosas no fueron las más sencillas, pues debido a ciertas circunstancias, hubo momentos en los que no pudo estar a su lado. El joven actor ha reflexionado al respecto, y ha compartido uno de los recuerdos más especiales junto a su padre, quien por su parte lo ha sorprendido con un conmovedor mensaje.

Junto a sus compañeros de Miembros al Aire, José Eduardo participó en Qué Miembros Tan Padres, un programa especial por el Día del Padre, en el cual todos los conductores se abrieron sobre el tema de la paternidad. En su oportunidad, el actor de Renta congelada compartió un recuerdo junto a su padre que atesora enormemente. “En la escuela los niños llegan a ser muy crueles, entonces era mucho el rollo que pues se sabía que mis papás estaban separados, y que mi papá, pues Día del padre, festivales o la típica kermés pues nunca iba”, contó el intérprete. “Y hubo un día, no me acuerdo qué hubo, creo que una kermés, que un niño me dice: ‘tu papá está aquí’. Yo estaba en salón solo y corrí y cuando lo vi llegar… yo lo agarré y lo abracé”, relató el también conductor, quien detalló que tendría unos ocho años cuando ocurrió ese especial encuentro. “Y cuando lo pasé enfrente de todo mundo fue como ‘no que no’ y eso para mí fue algo súper, súper lindo. Sí lo presumía a morir con todos, y le dije: ‘Ahora vamos a dar vueltas por toda la escuela… Con eso tuve”, recordó.

Cuestionado por uno de sus colegas sobre si consideraba que le había hecho falta pasar más tiempo con su papá, José Eduardo comentó: “Puede ser que sí, pero como lo dije hace rato creo que lo estamos recuperando en este momento y pues yo creo que es mejor olvidar las cosas y perdonar y recuperar el tiempo ahora”, reflexionó. Tras estas palabras, la producción lo sorprendió con un mensaje de Eugenio, quien actualmente vive en Los Ángeles. “Hijo hermoso de mi vida y de mi corazón… El mejor regalo del Día del Padre que me pudo haber dado la vida es haberte tenido como hijo”, expresó el actor de 59 años. “Yo creo que los hijos nos escogen, los hijos antes de bajar aquí al plano terrenal escogen quienes tienen que ser sus papás, así es que, gracias mi amor por escogerme como tu papá”, continuó en su mensaje, mientras en el otro extremo de la pantalla se veía a su hijo sumamente conmovido, tratando de contener las lágrimas.

“Estoy muy orgulloso de ti, muy, muy orgulloso de todo lo que has logrado de la persona que eres, te amo con toda mi alma y de verdad te amo”, continuó Eugenio. “Feliz Día del Padre para mí, pero también gracias a ti, gracias por este maravilloso Día del Padre, te amo mi amor”, agregó. Finalmente, el actor quiso concluir su mensaje con una broma muy a su estilo, con la que le arrancó una sonrisa a José Eduardo, quien para ese punto parecía que iba a llorar. “Nunca hice la prueba de ADN, o sea, sí se parece, pero ¿seguro?”, expresó Eugenio con su característico sentido del humor, como si se lo preguntara a alguien fuera de la pantalla.

Con los sentimientos a flor de piel, José Eduardo continuó charlando con sus compañeros y Yordi Rosado le preguntó cuál es su sentir ante lo mucho que ha cambiado el panorama en torno a la convivencia con su papá, desde que era niño y ahora que es un adulto. “Son muchas cosas, y siempre he entendido que no nací en una familia normal y que de repente ver a otros compañeros, a otros amigos en la escuela que siempre estaban sus papás en la escuela era muy difícil…”, admitió. Sin embargo, luego de aquel día en el que Eugenio lo sorprendió en la escuela, las cosas dieron un giro. “Después de que él llegara ese día, yo ya no pedía nada más, yo ya no pedía que fuera a todos los eventos o a las juntas de la escuela, con ese día tuve, y con ese tuve para que los demás vieran de: ‘Sí está, sí me quiere, sí le importo y ahí está’, y con esto tuve”, comentó.

Festejan el Día del Padre a la distancia

La distancia entre la Ciudad de México y Los Ángeles no fue impedimento para que José Eduardo festejara a su papá y que le dedicara un sentido mensaje en sus redes sociales este Día del Padre. “¡Feliz día papá, te amo mucho!”, escribió el joven actor en su Instagram este domingo desde temprano. “Gracias por siempre hacerme reír y regañarme cuando me tomo mis cubitas”, agregó en su post, en el que incluyó un par de fotos de ambos con un bello paisaje de fondo, al parecer tomadas durante la grabación de la segunda temporada de su reality familiar De Viaje con los Derbez. El actor, también hizo una dedicatoria especial a Omar Fayad, esposo de su mamá, Victoria Ruffo, y padre de sus hermanos menores. “¡Feliz Día! Te quiero”, escribió al publicar en sus Stories una foto junto al político.

Eugenio no fue indiferente ante las palabras de su hijo. “¡Te amo con toda mi alma! (Con todo y tus cubitas) ¡Amo ser tu papá!”, comentó. En su propia cuenta de Instagram, Eugenio compartió un mensaje en el que reflexionó sobre su experiencia en la paternidad. “Los hijos no nacen con instructivo. Si a eso le sumas que cada uno trae incluido su propio temperamento y carácter, se vuelve aún más complicado. Para mí, ser papá no significa que siempre debamos ser compatibles y que todo sea perfecto, se trata de que mis hij@s entiendan que por sobre todas las cosas y ante cualquier situación, más allá de todo, siempre serán lo más importante en mi vida”, escribió el actor.

