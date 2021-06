Actriz de Anne With an E revela que ha sido diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años Se trata de Miranda McKeon, que dio vida a Josie Pye en la serie, quien con una actitud muy positiva se ha sincerado en sus redes sociales

Sin duda alguna, la serie de Netflix Anne With an E ha sido una de las más exitosas de la plataforma, tanto, que en redes sociales existe todo un movimiento que busca que la empresa retome la serie luego de haberla terminado con tan solo tres temporadas. Y es que tanto la trama como el trabajo de cada uno de los actores, lograron robar el corazón de los televidentes. Uno de esos personajes era Josie Pye, interpretado por la actriz Miranda McKeon, que logró hacerse de un buen séquito de fans, a pesar de no tener un rol protagónico. Precisamente ha sido esta actriz quien ha causado conmoción entre sus fans, pues desafortunadamente ha sido diagnosticada con cáncer de mama a sus 19 años, una noticia que sin duda ha tomado por sorpresa a todos sus seguidores, quienes de inmediato le han mostrado su respaldo.

Fue la misma Miranda quien ha hecho público su diagnóstico a través de sus redes sociales, donde con la mejor actitud se ha sincerado con todo su público y ha hablado con total apertura del reto que hoy enfrenta. “¡El rosa es mi nuevo color! Con un corazón pesado, pero esperanzado comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron con cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón. Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”, compartió la joven artista en Instagram, donde también compartió una fotografía en la que se dejó ver desde una clínica, vestida con una bata de hospital color rosa y posando de forma muy positiva ante la cámara.

McKeon también compartió unas diapositivas en las que con su puño y letra explicó brevemente la situación en la que se encuentra y los pasos que seguirá para continuar con su tratamiento y poder vencer a esta terrible enfermedad, esos sí, mostrando la mejor actitud posible ante este incierto escenario. “Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien”, compartió la actriz.

Miranda dejó en clato que con su mensaje no pretende preocupar a nadie y que solo intenta mantener al tanto a su familia, amigos y fans sobre su estado de salud, por lo que incluso aseguró que compartirá detalles de su proceso más adelante. “Me estoy embarcando en un viaje que no elegí pero que sé que puedo manejar. Será muy difícil, serán tiempos por delante donde la vida se siente imposible, pero por ahora me estoy adentrando a esto con optimismo, positivismo y rodeada de amor”, agregó la artista estadounidense.

Sus compañeros se solidarizan con ella

De inmediato, Miranda recibió el apoyo de sus compañeros de elenco, entre ellos el de la protagonista de Anne With an E, Amybeth McNulty, y el de Dalmar Abuzeid, que dio vida a Sebastian en la serie, quienes le enviaron sus mensajes de apoyo. “Te respaldaremos siempre”, escribió McNulty debajo de la publicación. A ella se unió Dalmar, quien comentó: Te deseo lo mejor, Miranda. ¡Eres valiente y lo superarás!”.

