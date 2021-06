Joe y Jill Biden se despiden de su perro Champ

La mudanza a la Casa Blanca no es nada sencilla para ninguna familia, pero históricamente, el llegar con un cachorro hace más fácil el darle el calor de hogar tan necesario en la residencia presidencial estadounidense. El caso de Joe y Jill Biden no ha sido diferente, quienes en enero pasado llegaron a su nueva casa acompañados por sus perros, Champ y Major. El primero de ellos dio mucho de qué hablar, pues tras formar parte de la familia Biden desde hace 13 años -incluidos aquellos años de la vicepresidencia de Joe- su paso a la Casa Blanca no había sido tan sencillo e incluso se reportó que había tenido que ser enviado a un entrenamiento especial por un desencuentro con un miembro del equipo de seguridad. Desgraciadamente, el German Shepard falleció ante la dura pérdida de los Biden, quienes han querido rendir homenaje a su fiel compañero a través de un comunicado especial.

Junto a un mensaje en el que se leía: “Nuestra familia perdió hoy a nuestro amado compañero Champ. Lo extrañaré”, el mandatario estadounidense compartió un comunicado oficial. “Nuestros corazones tienen pesar hoy mientras damos a conocer que nuestro amado German Shepard, Champ, falleció pacíficamente en casa. Era nuestro compañero constante y querido durante los últimos 13 años y era adorado por toda la familia Biden. Incluso, mientras la fuerza de Champ iba decayendo en sus últimos meses, cuando entrábamos a una habitación, inmediatamente se levantaba, su cola siempre moviéndose, y se nos acurrucaba por una rascada de oreja o un masaje de panza. En donde quiera que estuviéramos, él quería estar y todo estaba instantáneamente mejor cuando él estaba junto a nosotros”, comenzaba el mensaje.

“Amaba más que nada acurrucarse en nuestros pies enfrente de una chimenea al final del día, acompañándonos como una presencia confortante en juntas o asoleándose en el jardín de la Casa Blanca. En sus años de juventud, era más feliz cuando correteaba pelotas de golf en frente del patio del Naval Observatory o correteando a nuestros nietos mientras corrían alrededor de nuestro jardín en Delaware. En nuestros momentos más alegres y en nuestros días más dolorosos, él estaba ahí con nosotros, sensible a nuestros sentimientos no mencionados y emociones. Amamos a nuestros dulce y buen chico y siempre lo extrañaremos”, finalizó.

La Primera Dama compartió el mismo comunicado con una fotografía de Champ, mientras que Naomi Biden, la mayor de las nietas del mandatario publicó en su cuenta de Instagram una foto nunca antes vista del perro jugando en la nieve en Washington. “Descansa en paz dulce Champ. Te amamos por siempre, y siempre te extrañaremos”, escribió. En una triste coincidencia, apenas el mes pasado, los Obama se despedían de Bo, el perro que se unió a su familia a su llegada a la Casa Blanca.

Champ, un nombre especial para los Biden

Champ llegó a la vida de los Biden en el 2008, cuando Joe fue elegido vicepresidente en el primer mandato de Barack Obama. Fue nombrado por los nietos Biden, haciendo referencia a una frase que su abuelo repetía constantemente en sus discursos: “Cada vez que te caigas, champ -campeón- ¡levántate!”.

Acostumbrado a la vida política de los Biden, Champ se volvió en una sensación viral en los últimos meses con su propia cuenta de Instagram compartida con Major hecha por fanáticos. Apenas el viernes pasado se veía una fotografía del mandatario con su perro, a su regreso de las distintas visitas que realizó en Europa. Se espera que Major tenga un nuevo amigo próximamente, pues en abril pasado Jill habló sobre la posibilidad de integrar a un gato a su familia.

