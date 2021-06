Fernanda Castillo presume lo mucho que ha crecido su bebé

Parece que fue ayer cuando se daba la noticia de que Fernanda Castillo había tenido a su primer bebé, pero las cosas se habían complicado en cuanto a su salud. Inmediatamente se encendieron todas las alarmas, pero afortunadamente, pronto las cosas dieron un giro y la actriz salió avante en este difícil reto. Desde entonces, ella y Erik Hayser se han dedicado a agradecerle a la vida el tener la oportunidad de ser padres de Liam, quien se encuentra cumpliendo sus primeros seis meses de edad. Los malos ratos han quedado atrás y en este momento, los padres primerizos se dedican a disfrutar de su pequeño, quien se ha convertido en el centro de sus vidas. Para conmemorar este medio año de vida, Fernanda ha tomado sus redes sociales, presumiendo lo mucho que ha crecido el bebé y de pasada, haciéndolo posar de la forma más simpática.

Aunque desde su nacimiento, sus padres han sido muy discretos con la privacidad del bebé, esta vez, Fernanda se ha animado a mostrarlo, cubriendo sus ojitos solamente con un sticker de lentes oscuros. De forma muy simpática, en la imagen, Liam lleva un gorrito y calzoncito tejidos junto a un sable de luz del mismo material, que lo hacen ver como el más tierno Baby Yoda. Junto a las dos fotografías que Fernanda compartió, escribió: “Algún día podrás ver esta foto y pensarás: ‘Por qué nadie me salvó de mi mamá que me disfrazaba?’. Que la fuerza siempre esté contigo. Felices 6 meses”.

Ésta es la primera imagen que se ve de Liam en pleno -aún con sus ojitos tapados-, y qué mejor que seleccionar una en la que se le ve sonriente y convertido ya en un bebé grande. En la segunda imagen, la curiosidad le ganó y se puso a jugar con su sable de luz que hizo las de mordedera mientras posaba.

No cabe duda de que el pequeño tiene completamente enamorados a sus talentosos padres, quienes en más de una ocasión se han hecho de las redes sociales para dedicarle emotivos mensajes. Quien se ha mostrado muy inspirado al momento de escribir, mostrando una faceta que no le conocíamos entre sus varios talentos, ha sido Erik, quien ha dedicado profundos párrafos al pequeñito que lo ha venido a compartir en padre.

El emotivo mensaje de Erik Hayser a su bebé, Liam: 'Te agradezco con el alma por estar aquí'

La emoción a flor de piel de Erik

Apenas a principios de este mes, el actor tomó una de sus fotografías con su hijo y escribió: “Si te digo que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, no es una frase hecha. Es solo lo que siento cada vez que te miro. Aquí, junto a mí. Conmigo. En este mundo loco…Y lanzas tus manos hacia el cielo intentando tocarlo todo, tratando de hacerte de un pedacito de universo. Y escribes tus ilusiones con cada nuevo gesto y ese pequeño balón es tu alegría…Y descubres tu voz y cada sonido de tu cuerpo…y lo hermoso que es sentirse vivió…y yo te observo y te acompaño en tu viaje y me siento el hombre más dichoso de saberme tu padre. Después te miro y te vuelvo a mirar…Y te agradezco con el alma por estar aquí. Por haber elegido este tiempo. Te miro otra vez, sonríes y llenas de belleza mi vida”.

Con esta emoción, solo se puede esperar a ver cómo es que Erik celebrará su primer Día del Padre con Liam en brazos.

