En medio de una sesión de belleza con su hija Pau, Eduardo Capetillo revela: ‘Me dio cáncer de piel por asolearme tanto’

Los Capetillo Gaytán son sin duda una de las familias favoritas en el mundo del entretenimiento, y ello se debe en gran parte a la cercanía que han logrado establecer con el público apoyándose en su sencillez e innegable carisma. Ana Paula y Alejandra han creado un vínculo muy especial con sus seguidores a través de su canal de YouTube, espacio en el que suelen compartir tips de belleza, anécdotas y detalles de su día a día. Mientras la menor de las hermanas se encuentra viviendo del otro lado del Atlántico, Pau quiso hacer una especial colaboración ni más ni menos que con su padre, quien ha aprovechado para revelar su experiencia en un tema de salud muy delicado: el cáncer de piel.

“En el video de hoy traje a mi papá… Me va a maquillar”, inició Ana Paula al presentar a su papá. Enseguida, explicó que la dinámica consistiría en que el actor detallara el paso a paso de la sesión, sin ayuda para identificar y usar los productos o herramientas. El video transcurrió entre risas y mucha diversión, incluso Biby, quien estaba presente -aunque no frente a la cámara- reconoció las habilidades de su marido como make up artist. “Sí agarra el lápiz profesionalmente”, comentó la actriz mientras su esposo maquillaba las cejas de su hija. “Pero la suavidad con la que te mueve la cabeza… Vas a desnucar a la niña, amor”, bromeó la intérprete.

Avanzada la sesión, mientras Eduardo aplicaba rubor en el rostro de Pau, salió en la conversación el tema del tono de su tez. “Es que tú y yo somos de piel blanca”, comentó el actor, luego de que su hija le pidiera que le aplicara más blush. “El otro día me dijeron los bebés que por qué yo era blanca y no color carne”, contó la joven. A propósito de este tema, el intérprete aprovechó para dar un importante consejo con los seguidores de sus hijas en cuando al cuidado de la piel se refiere. “Las personas de piel blanca deben de tener mucho cuidado con los rayos solares”, comentó Capetillo, antes de compartir su experiencia. “A mí, quiero decirles queridos amigos, que esta sí es una primicia para todos ustedes aquí en el canal de mis hijas, me dio cáncer de piel por asolearme tanto”, reveló.

Aunque no precisó cuándo exactamente ocurrió esto, Eduardo comentó las recomendaciones que entonces le dio una especialista. “Y entonces mi dermatóloga, que es una persona a quien yo quiero mucho… Me dijo: ‘Nunca más te vuelve a dar un rayo solar’”, recordó, sin ahondar en más detalles sobre esta situación. En cambio, el actor reveló otra experiencia relacionada con el mundo de la belleza, la cual se remonta a sus épocas de galán de la pantalla chica. “Antes, cuando yo hacía telenovelas, me ponían rímel”, contó, aunque explicó que este paso tenía la finalidad de retirarle el exceso de polvo que le caía en las pestañas: “Se siente gacho”, confesó.

Su bella relación padre e hija

Esta divertida y reveladora colaboración ha tenido lugar poco más de un mes después de que Ana Paula celebrar su cumpleaños número 24. Desde una noche antes, la joven fue consentida por los suyos con una inolvidable cena familiar, en la que sólo faltó Alejandra, quien celebró con ella a la distancia. Orgulloso, Eduardo no perdió la oportunidad de compartir en sus redes sociales un vistazo del festejo y mostró el momento en el que todos unieron sus voces para cantarle Las Mañanitas a Pau. "¡Sí bebé! Ama, ama y ama siempre llénate de amor", escribió al compartir el video. Eduardo está muy orgulloso de todos sus hijos, y no pierde la oportunidad de expresarlo. "O sea ¿cómo? Bella a rabiar y talentosa, ¡Wow, mi bebé te amo!”, escribía el actor a principios de año al compartir algunas fotos de su hija mayor.

