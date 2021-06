Tres de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt querían testificar en el juicio de custodia

El caso de custodia y de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt se ha prologado por años y las cosas no parecen estar cerca de su final. Apenas hace unas semanas, el juez del caso fallaba en favor de Brad con una resolución temporal en la que se le otorgaba más tiempo con los chicos, pero esto no significa que las cosas estén cerca de terminar. Mientras Angelina acapara los titulares por su regreso a la Gran Manzana, en donde se habría encontrado con su exmarido e incluso le presentó por lo menos a uno de sus hijos, de vuelta en California se ha vuelto a dar información sobre la batalla por la custodia de cinco de sus seis hijos. A pesar de que por resolución oficial los documentos de la Corte en este caso se encuentran blindados, Us Weekly tuvo acceso a unos registros en los que el equipo legal de la actriz afirma que tres de los seis chicos querían testificar en el caso, algo que fue rechazado por el juez en su momento.

El documento que tiene fecha de diciembre del 2020, antes de que se diera la resolución más reciente del caso, apunta a que la representación legal de la actriz registró que tres de los seis chicos de la pareja querían testificar. Ha de recordarse que en los últimos meses se dieron un sinfín de testimonios de amigos, profesionales, psicólogos y extrabajadores del matrimonio con el fin de determinar lo que se hará.

“Los niños de los que la custodia se está discutiendo son suficientemente mayores para entender lo que está pasando. El juicio, necesariamente va a impactarlos emocionalmente. Tres de los niños han pedido testificar. El hacer que cualquiera de los niños pase por lo que será un proceso inútil y vacío es más que injustificado. Es cruel”, se lee en el documento conseguido por la publicación estadounidense y que habría sido emitido por los abogados de Jolie.

Según US Weekly, quien sí testificó en el caso fue Maddox, hijo mayor de la pareja y de quien no se está peleando la custodia pues ya tiene más de 18 años. Ha de recordarse que es precisamente él quien ha estado en el centro de las especulaciones desde que se dio a conocer la separación de la pareja, pero él se ha mantenido alejado de los reflectores y lo que se ha dicho sobre su involucramiento ha sido solamente a través de reportes.

El fallo a favor de Brad

Apenas a mediados de mayo, TMZ daba a conocer que el juez del caso había fallado provisionalmente en favor de Brad otorgándole el 50% de la custodia de sus hijos. Esto se consideraba un triunfo pues se reportaba que el actor ni siquiera había hecho una petición de ese tipo, sino que simplemente quería pasar más tiempo con los chicos. Al parecer, el juez no aceptó la petición de Angelina de quedarse con la custodia total de sus cinco hijos que siguen siendo menores de edad, otorgando a Brad solamente visitas supervisada.

Page Six anunciaba en aquel momento que la ganadora del Oscar había intentado que sus hijos testificaran, pero que el juez no lo había permitido, aunque según la ley de California, los niños mayores a 14 años pueden dar su propio testimonio en este tipo de casos. Angelina levantó una queja en la California’s Second District Court of Appeal sobre el veredicto del juez, a quien intentó quitar del caso en noviembre pasado y quien también está a cargo de su divorcio. Associated Press reporta que los abogados de la actriz argumentaron que no fue un juicio justo y que se excluyó evidencia importante. Curiosamente, se trata del mismo juez que los casó en Francia en el 2014.

