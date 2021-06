Claudia Martín reacciona a la filtración de la llamada en torno a su separación: ‘Se está tergiversando la información'

El tema de la separación entre Claudia Martín y Andrés Tovar se ha visto rodeado de polémica, pues esta problemática personal pasó a ser objeto de una publicación que incluso involucró a terceros, versión que en su momento fue aclarada. Luego de que Maite Perroni, una de las personas alcanzadas por esta situación, expusiera su intención de emprender acciones legales, la actriz de Fuego Ardiente rompió el silencio y anunció que también se asesoraría con sus abogados. Sin embargo, tal parece que este tema está lejos de llegar a su fin, pues este jueves se dio a conocer una llamada telefónica entre Claudia y Andrés, en la que ambos se refieren a las circunstancias en las que se han visto rodeados recientemente a raíz del fin de su matrimonio. Tras la difusión de este audio, la intérprete ha reaccionado de manera enérgica y ha asegura que dicha conversación no sólo está incompleta, sino que ha sido sacada de contexto.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

"Estos audios son parte de una conversación con mi expareja y lo único que puedo decir es que era un acuerdo privado y mutuo al que ya habíamos llegado desde mucho tiempo antes de que nuestra separación se hiciera pública, fue una conversación que se llevó a cabo en un ambiente privado y ahorita como ves, desafortunadamente se está tergiversando la información y la están sacando de contexto”, expresó la actriz en entrevista para el programa Hoy. “Como en su momento yo lo dije en mi comunicado, pues este divorcio está siendo para mí un proceso doloroso y pues yo lo único que busco y que siempre he buscado es conducirme en mi vida de manera pacífica”, aseguró la actriz, antes de manifestar su intención a continuar con su proceso de divorcio de esta misma forma. “Yo quisiera, y estoy dispuesta todavía, siempre ha sido esa mi postura de llevar este divorcio de manera pacífica”, expresó. “Ustedes saben que yo nunca he estado metida en ningún tipo de escándalo, y siempre lo único que ha hablado de mí es mi trabajo, y en eso quiero seguir enfocándome”, agregó.

“Afortunadamente durante todo este tiempo en ningún momento he dejado de trabajar, o de buscar nuevos proyectos, de ir a casting, de mandar mis castings, y pues te repito, fue un acuerdo entre ambos, que desafortunadamente y de manera muy lamentable, se está manipulando esta información”, reiteró Claudia, explicando que una de las razones por las que decidió responder a la filtración de su llamada fue para aclarar justamente lo referente a supuestas exigencias económicas. “Yo siempre he mantenido mi vida muy privada, lamentablemente llega en un punto en el que… en el momento en el que sí hacen una manipulación de la información como si yo estuviera exigiendo algo a cambio de otra cosa, ahí sí ya no estoy de acuerdo”, expresó.

Cuestionada sobre si se encontraba molesta al momento de la conversación con Tovar y si se arrepentía de haber dicho algo en la misma, la actriz comentó: “Lo que es lamentable es que sea público, creo que cada pareja tiene su proceso de divorcio, y en esta ocasión lo lamentable es que haya sido público”, comentó. “Obviamente es parte de una conversación, no es la conversación entera, y yo tampoco tengo por qué dar más información de esa conversación”, señaló. “Yo estoy tranquila, estoy en paz, lamentablemente salió a la luz y es algo que yo nunca hubiera querido pero bueno, así son las cosas y ni modo, yo me ocupo en estar bien yo y en estar en paz conmigo misma”, agregó.

“Yo lo único que les puedo compartir es que yo estoy en paz conmigo misma, yo durante toda mi relación siempre fui honesta, siempre di lo mejor, y siempre hice lo que creía que era lo mejor dentro de un matrimonio y por eso yo estoy tranquila. Simplemente son cosas que terminan y yo me estoy enfocando en seguir con mi vida, en tomar terapia y en seguir con mi carrera, que para mí es mi pasión… Apoyarme en mis familiares, en mis seres queridos, en mis amigos, entonces eso es lo importante”, aseguró.

La llamada telefónica que ha reavivado la polémica

Las palabras de Claudia responden a la difusión de un audio, que según detalló Ventaneando, le llegó a su redacción de manera anónima. Se trata de una llamada entre la actriz y Andrés Tovar en la que abordan la situación derivada luego de que TVNotas publicara las supuestas razones detrás de su separación. “¿Ya viste lo que salió en la revista TVNotas?”, se escucha preguntar al productor al inicio de la conversaciíon, a lo que ella le responde: “Sí, ya”, mientras él continúa: “Eso no está bien”, a lo que ella dice: “¿Qué no está bien?”. Enseguida, el productor la confronta sobre su reacción en Twitter: “Pues que salga eso, y que tú le estés dando movimiento a esas cosas”, le dice a Martín quien explica: “Yo no le estoy dando movimiento. ¿Yo qué hice?” a lo que Tovar detalla: “Estás poniendo comentarios en tus redes”, “¿Qué hice?”, interrumpe ella, para luego escuchar a él decir: “Pues la intuición y que te engañan. Y pusiste allí en Twitter que te engañan en tu propia casa”, a lo que Claudia detalla: “Ah, porque así es la novela, así está la novela. Yo no he hecho nada malo”, respondió Martín haciendo referencia a su personaje de Martina en Fuego Ardiente quien sufría un engaño por parte de los personajes de Carlos Ferro y Mariana Torres.