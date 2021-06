Mauricio Ochmann consiente a su hija Lorenza en su cumpleaños número 17

Después de acaparar todos los titulares, luego de que el pasado fin de semana decidió compartir en Instagram la primera imagen al lado de su nueva novia, Paulina Burrola, Mauricio Ochmann vuelve a ser noticia, esta vez, por el cumpleaños de su hija mayor, Lorenza, quien este 16 de junio celebró su cumpleaños número 17. A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió una cariñosa felicitación dedicada a la festejada, quien celebró esta nueva edad con unas lecciones de manejo en las que estuvo cobijada por sus papás. Aunque el actor no especificó si para este cumpleaños la joven recibió un auto como obsequió, lo que sí nos dejó claro, es que ya sabe manejar.

Para Mauricio, la paternidad ha resultado un gran regalo, situación por la cual siempre que está con sus hijas se entrega a este papel que, además, desempeña con maestría. Convertida en una señorita, la cumpleañera posó para una imagen que el actor compartió en el feed de su Instagram y que acompañó del texto: “¡Feliz cumple @Lorochmann eres un ser maravilloso! Amo ser tu papá y poder verte crecer. Estoy muy orgulloso de la mujer y el ser humano tan bonito y especial que eres. Te amo con toda mi alma”, se lee en la descripción de esta foto, con la que el actor provocó más de 300 mil likes y un sinfín de felicitaciones dedicadas a Lorenza a quien prácticamente hemos visto crecer a través de sus redes.

Además de esta publicación en su feed, Mauricio compartió un par de historias donde compartió un poco de cómo disfrutó Lorenza de cumpleaños. Para celebrarla, los padres de la cumpleañera creyeron que era tiempo de que la joven se encargara de trasladarlos y Ochmann compartió un clip en el que se ve manejando un auto en el que aparecen muy divertidos Mauricio y María José del Valle, mamá de Lorenza quien, en repetidas ocasiones, el actor ha dicho que es una gran amiga: “Tengo la gran fortuna de que, tanto Ais como la mamá de Lorenza, María José, son mis grandes amigas, entonces, tengo una relación muy bonita con las dos y son las mamás de mis hijas”, comentó a inicio de la semana Mauricio en entrevista con Sale el Sol.

Aunque Mauricio no especificó si Lorenza recibió un auto como obsequio de 17 años, dejó ver que está lista para conducir, una actividad que, a tenor de las imágenes realiza muy bien, pues mientras ella iba al volante, sus papás grabaron un video en el que se mostraron felices por ver cuánto ha crecido su hija. Según detalló hace unos días, está en la Ciudad de México, no sólo por el cumpleaños de su primogénita, sino también, para pasar el Día del Padre con ella: “Es una etapa que disfruto muchísimo (la paternidad), a mis dos hijas, y bueno, una ya está por cumplir 17 y la bebé, la disfrutó muchísimo. Bien, contento, pasaré el Día del Padre con ellas”, explicó.

Su especial relación con Lorenza

En enero pasado, durante una de sus entrevistas más sinceras, Mauricio Ochmann le contó a su gran amigo Odín Dupeyron por qué ha sido tan especial para él construir una buena relación con su hija mayor: “Lorenza sí vino a sacudirme todo mi rollo de vida y fue un proceso en el que hice todo un cambio de vida y sí, en esa época, tuve que aprender conforme la marcha. Yo estaba, como muy preocupado en ser amigo de Lorenza, ese tema y tuve que aprender a ser papá”. El actor reconoció que su labor de padre ha sido una gran catarsis para él: “Yo la verdad es que me he rescatado a través de mis hijas, o sea, he rescatado mi propia infancia, como eso años de carencia de falta de contención, me he ido rescatando. Lorenza fue como mi primer rescate y con Kai sigo todavía disfrutándolo mucho y hay cosas que sigo trabajando”, finalizó.