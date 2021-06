Anette Michel habla de su experiencia en Hoy: 'Me han tratado muy bien'

Con su talento, belleza y carisma, Anette Michel construyó una exitosa carrera en la televisión de la mano de TV Azteca, sin embargo, después de más de dos décadas en esta empresa, decidió probar suerte afuera. Agradecida de antemano por las gratas experiencias que tuvo en la televisora del Ajusco, la conductora llegó a las puertas de Televisa, donde también ha sido muy bien recibida. Y es que, desde principios de semana, la ojiverde se integró al elenco del programa Hoy, aunque no de manera permanente como bien lo aclaró la productora. Feliz con esta nueva etapa en su vida profesional, esta guapa mujer ha hablado de su experiencia en el matutino y de cómo ha sido su relación con sus colegas estos días.

Tras los primeros días en el foro de Hoy, Anette se confesó feliz por esta oportunidad de presentarse frente al público. “Muy bien, súper contenta, de hecho, ahorita fueron a preguntarme que cómo me voy sintiendo y padrísimo, la verdad es que me han tratado muy bien, súper compañeros, divertidos, nos hemos reído, muy padre”, comentó la conductora el martes pasado en un encuentro con la prensa retomado por el periodista Edén Dorantes. A su vez, reconoció que ya extrañaba compartir el espacio en la pantalla de la manera que lo ha hecho en el matutino. “Mucho, tener compañeros conductores está padre, digo, amaba también estar con los chefs pero es diferente, es otro tipo de programa y me encanta, la verdad lo estoy disfrutando mucho”, comentó, haciendo referencia a su trabajo en edición mexicana de MasterChef, donde se desempeñó como anfitriona desde 2015 y hasta 2020.

“Está padrísimo, y es una semana… Me hubiera gustado que Gali no estuviera de vacaciones para también ver, pero bueno, ya se prestará en otro momento”, comentó Anette refiriéndose a Galilea Montijo. Estas palabras reafirman lo dicho por la productora de Hoy, quien explicó que la participación de Michel en el programa sería sólo de manera temporal. “Estamos completos. Los conductores que están ahorita en este momento están súper bien. Yo creo que Anette tiene muchas facetas y me imagino que esperaremos verla haciendo telenovelas o en algún programa y por supuesto que tiene mi apoyo al 100 por ciento…”, comentó Andrea Rodríguez en entrevista con Las Estrellas. A su vez, la productora contó cómo surgió la idea de invitar a Anette a conducir el programa por algunos días, algo que como ella misma ha reconocido, ha sido una experiencia sumamente grata. “Con Anette estuve platicando si le gustaría venir una semana a estar en lugar de Galilea, durante las vacaciones de Gali, y me dijo que sí. Entonces ya lo cuadramos, estamos todos muy contentos porque Anette es una mujer que la gente quiere mucho y esperaba verla”, agregó.

“¡Preciosa, talentosa y encantadora! Qué lindo tenerte en Hoy querida Anette, ¡te disfrutaremos toda la semana!”, escribía en su Instagram Andrea Legarreta, titular del espacio televisivo, al inicio de la semana, compartiendo a su vez una selfie de ambas. “¡Fue un verdadero placer compartir contigo! Excelente compañera, guapa, generosa y ¡divertida! ¡Gracias por todo! ¡Disfrutaré muchísimo la semana!”, comentó por su parte Michel, quien en su propia cuenta no ha dejado de compartir fotos y videos de estos días como presentadora en el matutino.

Anhela regresar a las telenovelas

Sin bien esta experiencia en el programa de revista estrella de Televisa ha sido muy enriquecedora, Anette tiene muy claro que desea regresar a las telenovelas. “Estoy haciendo castings para actuar”, comentó en dicho encuentro con medios de comunicación. “En realidad lo que quiero es hacer novelas”, confesó, revelando a su vez con qué productores ha tenido acercamientos. “Llevo un casting con El Güero Castro y voy a hacer uno más, de ese no les cuento porque soy muy supersticiosa, pero voy a hacer otro casting para otra novela”, agregó, detallando que la última decisión sobre los proyectos recae únicamente en los productores.

En marzo pasado, Anette reveló que, en su anhelo por retomar su carrera de actriz, incluso había tocado las puertas de una conocida empresa de entretenimiento vía streaming. “Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho castings. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine, de todo...”, comentó entonces en entrevista con Maxine Woodside en Todo para la Mujer.

