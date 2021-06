Christian Nodal rompe el silencio sobre los rumores de embarazo de Belinda

Luego de varios meses de noviazgo, Belinda y Christian Nodal tomaron la decisión de comprometerse, un acontecimiento en sus vidas que han celebrado a la par de sus triunfos profesionales. Sin embargo, el revuelo que ha causado la pareja entre sus fanáticos también ha dado pie al surgimiento de un rumor, pues recientemente se dijo que, supuestamente, la guapa cantante se encontraba embarazada, una versión que ella misma desmintió con un breve mensaje a través de sus redes sociales. Por si fuera poco, ahora es Nodal quien ha roto el silencio en torno a lo que se dice, aclarando la situación pero sin dejar de hacer énfasis en el ferviente deseo que tiene de convertirse en papá algún día.

Tan directo como suele ser, Christian hizo frente a los cuestionamientos de la prensa, luego de que le preguntaran sobre el supuesto bebé que venía en camino, a lo que respondió con todo el sentido del humor. “Voy a ser papá muy pronto, pero con un nuevo disco que va a salir muy muy pronto…”, dijo el cantante durante su encuentro con los medios en la ciudad de Monterrey, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. “No lo tengo bien planteado cómo va a ser cuando pasen esas cosas, si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero es algo que hasta la fecha no se ha hablado y pues mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas…”, dijo, echando por tierra lo que se ha dicho a lo largo de estos días.

Christian además destacó lo importante que ha sido para ambos tomar las cosas con calma, algo que les ha permitido disfrutar al máximo de este instante. Y aunque por el momento no esté próxima una dulce espera, si anhela tener la dicha de convertirse en papá en cuento eso sea posible. “Tal cual nos acabamos de comprometer, sigue la boda y ya después de estar casados y que nos disfrutemos un ratito, sigue un bebé, entonces paso a pasito. Pero yo, como te digo, estoy disfrutando mucho cada etapa, yo quisiera tener unos cinco hijos…”, declaró de lo más sonriente el intérprete.

Recordemos que ante el revuelo que causó el rumor de un posible embarazo, Belinda decidió aclararlo todo hace apenas algunos días, esta vez con un mensaje que publicó en sus redes sociales, en donde de manera contundente se podía leer la frase: “No estoy embarazada”. Al mismo tiempo, en otra publicación, posó guapísima en traje de baño para promocionar un producto, dejando al descubierto su espectacular físico y su vientre plano, algo que llamó mucho la atención entre quienes esperaban que la cantante diera alguna sorpresa.

Quiso darle el anillo desde el año pasado

Desde el instante en que surgió la chispa del amor, Nodal estuvo muy seguro de que su corazón le pertenecía a Belinda, por lo que de inmediato contempló la idea de entregarle el anillo de compromiso, algo que había planeado desde el año pasado, aunque por circunstancias familiares tuvo que postergarlo. “Yo me acuerdo que a los dos meses de andar de novio llegué a la casa y yo les dije: ‘Yo me quiero casar con Beli’, les solté la información a mi familia y ellos me apoyaron mucho. Entonces, yo para Navidad y Año Nuevo tenía preparado algo bonito, pero se enfermó mi familia de Covid, no pudieron ir y esa idea se murió. En España yo ya estaba esperando a que pasara algo bonito, pues ella terminó de grabar su serie, dije: ‘Ahí va a ser que no se va a esperar…’”, confesó.

