¡Felices 2 a Baby Noah! Sarah Kohan y El Chicharito celebran juntos el cumpleaños de su hijo

Un día como hoy, pero hace dos años Sarah Kohan y Javier Hernández Chicharito debutaron como papás con la llegada de Noah, su primogénito. Emocionada por ver lo mucho que ha crecido su pequeño, desde las primeras horas de este 16 de junio, la influencer australiana utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de cómo sorprendió a su hijo en su cumpleaños. A diferencia del año pasado en el que el niño celebró, debido a la pandemia, con una fiesta para tres (sus papás y él), esta vez, Baby Noah, como le dice su mamá de cariño, pudo compartir este festejo, con su hermanita, Nala y con su nueva mejor amiga, la pequeña Kailani, hija de Aislinn Derbez.

Desde que el cumpleañero despertó esta mañana, sus papás ya le tenían lista la primera sorpresa: tres globos con forma de camión, tortuga y otro con el número dos que colocó a la orilla de su cuna y que cuando el bebé despertó tomó con mucho asombró. Fue tanta la emoción del pequeño que, en cuanto pudo, pidió a su mamá bajar de la cuna y corrió a la habitación de Yaya, como le dice a su hermanita, a quien despertó para mostrarle su primer obsequió. Risueña, su hermanita no podía dejar de mirar los globos con los que Noah recorrió toda la casa: “¿Qué está pasando aquí Nala?”, se escuchar decir a Sarah quien también estaba muy emocionada por la reacción de su bebé quien para este cumpleaños utilizó el mismo disfraz de Pedro Picapiedra que usó en su primer cumpleaños.

Además de las historias que compartió, la modelo dedicó una publicación en su feed donde publicó un video de Noah recién nacido. Sarah acompañó estas entrañables imágenes de un texto en el que agradeció a sus hijos por todas las lecciones que le han dado con la maternidad: “Hace 2 años pasó lo más lindo. Baby Noah nació y me convertí en mamá. ¡Feliz cumpleaños al mejor chico que conozco! No hay palabras que describan el amor que te tengo. Ustedes son dos, pero ya me han enseñado mucho sobre la vida y siempre estaré agradecido por elegirme como su mamá. Te amo baby Noah por siempre y para siempre”, escribió la australiana.

En otros, Sarah compartió los otros regalos de Baby Noah quien no podía creer que fuera suyo con cochecito de bomberos al que se subió de inmediato. Ahora que el bebé es un fan declarado de los automóviles de su tamaño, su mamá aprovechó para consentirlo con otro, ahora en forma de camión excavador, con el que Noah jugó a ser un constructor con el que recorrió toda su casa luciendo un casco. Como parte del festejo, Kohan también sorprendió a su hijo con un pastel, hecho por ella, con la figura de uno de sus personajes de ficción preferidos: Peppa Pig. La influencer compartió un poco del proceso de elaboración de este que se convirtió en uno de los elementos centrales de esta pequeña fiesta que organizó para sus hijos.

El divertido festejo de Baby Noah

Más tarde, Baby Noah se convirtió en el protagonista de una íntima fiesta en la que contó como invitada especial a la pequeña Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quien se ha convertido en su amiguita más cercana. A través de algunas historias en Instagram, la hija de Eugenio Derbez mostró lo divertido que se la pasó el festejado y su hija quienes no pararon de saltar en un infable que se colocó en el jardín de la casa de Sarah, en estas historias llamó la atención ver a el orgulloso papás de Baby Noah, El Chicharito, convertido en un niño más jugando con su hijo quien se mostró muy divertido saltando con su disfraz de Pedro Picapiedra.