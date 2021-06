Diego Boneta y Renata Notni pasean su amor por las playas de Oaxaca

Enfocados en sus respectivas carreras, Diego Boneta y Renata Notni se han mantenido muy reservados en cuando a su faceta personal se refiere, sin embargo, los rumores sobre un romance entre ellos parecen no necesitar confirmación. Y es que aunque han sido discretos y han jugado muy bien al despiste, no han podido ocultarse por mucho tiempo, pues las cámaras los han captado juntos en más de una ocasión. "Con mi vida privada estoy feliz de la vida, es todo (lo que diré)… Feliz con todo lo que está pasando en mi vida…”, expresó la guapa actriz a inicios del mes pasado en un encuentro con la prensa, que sin dudarlo le cuestionó sobre el protagonista de Luis Miguel, la serie. Días después, el intérprete reaccionó a las palabras de la Renata, confirmando lo bien que se sentía en temas del corazón. “Yo también, muy contento”. En aquella ocasión, Diego regresaba muy feliz luego de haber pasado unos días en las bellas playas de La Paz, en Baja California Sur, escapada en la que estuvo junto a Renata, tal como lo revelaron las fotos que publicó justamente su hermana, Natalia Boneta. Y tal parece que los días de arena y sol para estos dos famosos aún no acaban pues ahora se han dejado ver muy sonrientes en la costa de Oaxaca. Fue el mismo Boneta quien compartió el vistazo, el que ha sido uno de los pocos posados juntos que han publicado. Haz click abajo para verlos.

