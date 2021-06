¡Por partida triple! Alan Tacher celebra la graduación de 3 de sus hijos

La paternidad, sin duda es una de las facetas de su vida que más disfruta Alan Tacher, no en vano es padre de cinco jovencitos, Hannah, Nicole, Alex, Liam y Michelle, quienes sin duda son su adoración. Prueba de ello es la reciente publicación que recientemente les ha dedicado a tres de ellos, en donde se ha mostrado de lo más orgulloso por los logros académicos de cada uno de ellos, pues de forma coincidente, Nicole, Liam y Michelle se han graduado de sus diferentes etapas escolares, por lo que el presentador del programa Despierta América no podría estar más feliz.

Fue a través de sus redes sociales donde Alan compartió su emoción por tener la oportunidad de compartir con sus retoños de este momento tan significativo, por lo que no dudó en hacer eco de este instante en sus redes sociales. “¡Increíble pero cierto! Este año, de cinco hijos, ¡se me graduaron tres! Imagínense qué maravilla…”, compartió el conductor mexicano de lo más orgulloso. “Mi @nicoletacherr de high school, mi @michelletacherbernal de kínder y ahora mi Liam de pre-kinder. Gracias diosito por tantas bendiciones. Gracias vida, no te puedo pedir más”, agregó conmovido.

Junto al mensaje que ha compartido en su perfil de Instagram, Tacher ha adjuntado un lindo álbum de fotografías en las que se puede ver a su pequeño Liam posando de lo más sonriente y vestido con una toga y birrete de color azul. En otra de las imágenes, aparece la pequeña Michelle, también vestida con toga y birrete, posando al lado de sus papás, emocionada para la lente de su papá y lista para comenzar con su nueva etapa escolar. Finalmente, en la última imagen se puede observar a toda la familia reunida con Nicole, quien posa feliz con su birrete en mano, celebrando su salida de la preparatoria, lista para comenzar con su vida universitaria.

Como era de esperarse, los fans de Alan se han sumado a la celebración, dejándole algunos mensajes muy especiales para todos los tres graduados y para toda la familia en general. Algunos de sus compañeros de elenco de Despierta América también se mostraron congratulados ante este lindo instante, entre ellos Karla Martínez, quien no dudó en expresar su felicidad por el gran momento familia por el que atraviesa la familia de su amigo. “¡Qué chulo! ¡Feliciades!”, expresó la presentadora de origen mexicano.

Alan, un padre completamente entregado a sus pequeños

Sin duda alguna, Alan Tacher es un hombre que se ha entregado por completo a su paternidad, por lo que la relación que tiene con sus cinco hijos: Hannah, Nicole y Alex, fruto de su relación con Silvana Lois; y Michelle y Liam, los pequeños que el presentador tuvo con Cristi Bernal, su actual esposa, es increíble y muy especial, algo que ha quedado por sentado en sus redes sociales, donde suele dar algunos vistazos de lo que sucede al interior de su vida familiar.

De hecho, el presentador asume su faceta de padre con total responsabilidad y amor, algo de lo que en más de una ocasión ha hablado. "Me ha cambiado mucho el hecho de que ya existe una mayor responsabilidad, en el sentido de estar involucrado. Antes le dejabas más la responsabilidad a la mamá y no, ahora hay que despertarse los hombres, hay que estar pendientes, hay que saber cambiar pañales, darles de comer. Ya es una labor de pareja y eso me encanta, eso es lo que ha cambiado mucho", dijo el conductor en 2015, en entrevista con Mezcalent.

