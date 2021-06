¿'El Canelo' buscaría otro bebé? Su mamá opina al respecto y revela cómo se lleva con Fernanda Gómez

Hace poco más de un mes, Saúl El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez se convirtieron oficialmente en marido y mujer al celebrar su boda civil en Punta Mita, Nayarit. Este inolvidable festejo fue tan sólo el inicio de su historia como esposos, pues días después se dieron el sí en el altar en la que fue una espectacular ceremonia y fiesta, tal como lo mostró ¡HOLA! en sus páginas. Luego de que la pareja diera este importante paso en su relación, las dudas sobre su futuro en familia no han tardado en surgir, sobre todo respecto a si hay un nuevo bebé entre sus planes cercanos. Cuestionada al respecto, la madre del boxeador ha emitido su opinión sobre ser abuela nuevamente y además ha revelado cómo se lleva con su guapa nuera.

Orgullosa, Ana María Barragán habló de su talentoso hijo, quien a sus 30 años es considerado unas de las figuras más importantes del boxeo a nivel mundial. Pero más allá de lo profesional, la tapatía reconoció la faceta más personal de El Canelo y no pudo más que deshacerse en halagos hacia él. “Es muy buen hijo, es muy buen ser humano… como esposo, como todo es muy bueno”, expresó en entrevista para el programa Suelta la Sopa, espacio en el que descartó que el pugilista tenga previsto retirarse pronto. “Tenemos Canelo para muchos años todavía”, comentó.

Cuestionada sobre el enlace matrimonial de su hijo, dijo haberla pasado muy bien, afirmación de la que no existe ninguna duda, pues las imágenes familiares tomadas aquel día hablaron por sí mismas. “La boda del año, sí estuvo muy padre la boda, estuvo muy bonito todo, muy en orden”, aseguró Ana María. Otro de los temas sobre los que se sinceró la madre de El Canelo fue el relacionado con Fernanda, mamá de su nieta Marifer, quien oficialmente ya es parte del clan Álvarez. “Yo recibo a mi nuera muy bien porque no tengo porqué recibirla mal, son muy buenas conmigo”, aseguró, refiriéndose además a las parejas de sus todos sus hijos, pues además de Saúl, tiene otros seis hijos varones. “La verdad es que se han portado muy buenas conmigo, muy bien todas”, continuó. “Será que soy muy buena suegra...”, reconoció bromista. “No me meto en sus cosas personales ni nada”.

Ana María, quien tan sólo por parte de El Canelo es abuela de tres, admitió que no le disgustaría que su famoso hijo le diera un nieto más, sin embargo, explicó que esta importante decisión corresponde únicamente al boxeador y a su esposa. “No lo sé todavía, solamente ellos saben, pues sí, me gustaría, pero solamente ellos saben”, comentó ante la pregunta expresa de dicho medio sobre la posibilidad de que Saúl y Fernanda le escriban de nuevo a la cigüeña en un futuro no muy lejano.

El Canelo y su experiencia en la paternidad

Conocido por su discreción en lo que respecta a su vida personal, El Canelo sorprendió a más de uno el pasado mes de abril, cuando se abrió como nunca para hablar de su experiencia como papá. En una sincera entrevista con el periodista estadounidense Graham Bensinger, el tapatío contó que cuando el éxito tocó a su puerta, hizo lo que muchos seguramente harían: darle todo a su hija mayor Emily, pero un buen día se dio cuenta de que esto podría resultar perjudicial para ella. “Cuando yo empecé a tener todo obviamente, dinero, todo ese tipo de cosas, siempre dije: ‘Pues le voy a dar a mi hija lo que yo no tuve’, y le daba todo”, recordó entonces. “Hubo un momento en que dije: ‘Me estoy equivocando, me estoy equivocando porque así no es la vida: ‘Vas a hacer a tus hijos dependientes de algo que eres tú’”, recordó. “Obviamente no les falta nada, pero siempre es: “Te lo ganas, tú sola, te lo ganas tú solo”, aseguró.

En la charla, el anfitrión cuestionó al mexicano sobre el reto que implica tener hijos con diferentes mamás, ante lo que él confesó que, ese aspecto ha sido sin duda algo muy duro en su papel de padre. “Es muy difícil, es demasiado difícil porque no les puedo poner la misma atención”, admitió. Además de Emily, y Marifer, El Canelo es padre de Saúl Adiel.

