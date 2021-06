Tania Rincón confirma que ha dado positivo a Covid-19

A una semana de haber comenzado con las transmisiones del programa Guerreros, Tania Rincón, su conductora titular, confirmó que la producción tuvo que ser suspendida debido a que varios integrantes del elenco habían dado positivo a Covid-19, siendo ella una de las afectadas por este brote. A través de un video compartido en sus redes sociales, la presentadora se abrió con sus seguidores para hablar sobre la situación que la alcanzado y por la que han tenido que hacer una pausa en el proyecto televisivo que recién comenzaba, un momento en el que no pudo evitar las lágrimas, pues se mostro preocupada por la salud de su familia, en especial por la de sus papás y sus dos hijos, de quienes se ha tenido que aislar. “Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos", expresó la intérprete con tristeza. Afortunadamente, hasta el momento Tania no ha presentado síntomas fuertes, por lo que espera seguir de esta manera hasta superar la enfermedad, además, dejó en claro que tanto sus hijos como su esposo se encuentran bien y sin síntomas. Entérate de todo lo que la michoacana contó dando play al video.

