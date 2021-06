En su cumpleaños, Érika Zaba reflexiona: 'Solo deseo seguir siendo feliz con lo que tengo ahora'

Luego de un año bastante inusual, Erika Zaba ha celebrado su cumpleaños número 43 por todo lo alto. Y es que sin duda, el 2020 fue un año lleno de retos, los cuales la obligaron a hacer un alto en su carrera como cantante y como empresaria, pues debido a la pandemia muchos de sus proyectos tuvieron que ser suspendidos hasta nuevo aviso. Sin embargo, esto también le ha permitido a la intérprete poder entregarse al 100 por ciento a su pequeño hijo Emiliano, de apenas un año, y disfrutar de su familia como en muchos años no había podido hacerlo. Es por eso que ahora que celebra su cumpleaños, la cantante ha hecho un alto para reflexionar sobre las experiencias que le dejó el año anterior y para agradecer por todas las cosas buenas que hoy tiene y que la hacen sentirse muy feliz.

A través de su perfil de Instagram, la intérprete de temas como No es Obsesión compartió una serie de lindas imágenes en las que se dejó ver de lo más sonriente en compañía de su esposo, Francisco Oliveros, y de su bebé, rodeada de globos rosas y posando con toda la actitud. Junto a las imágenes, Érika compartió una emotiva reflexión en la que sin duda ha destacado todo lo bueno que el año pasado le ha dejado a pesar de lo difícil que ha sido para todos. “Ayer tocó agradecer por el año que terminó, hoy también por este año que apenas inicia. En quienes han pasado por mi vida y hoy están en en mi vida. Por quienes me han enseñado lo bueno y lo malo. Por quienes me inspiran a seguir adelante, incansable, sin parar”, compartió la integrante del grupo OV7 en las primeras líneas de su mensaje.

Érika se mostró agradecida por todo lo que la vida le ha permitido tener y vivir, asegurando que en este momento de su vida se siente plena y feliz, dispuesta a seguir aprendiendo de sí misma. “Me toca hacer un alto y pienso que no deseo algo que no tengo, solo deseo seguir siendo feliz con lo que tengo ahora. Confiando como siempre que la vida me dará lo que necesite cuando lo necesite”, expresó. “Hoy vivo mi vida reconociéndome como pareja, descubriéndome como mamá, reinventándome como profesional y siendo constante como hermana y amiga. ¡Gracias por tanto!”, finalizó.

Como era de esperarse, los fans de Érika se han volcado en palabras de cariño para la festejada, dejando en claro la admiración que tienen por ella, mientras le enviaban sus mejores deseos. Entre las reacciones de sus seguidores han resaltado las de algunos miembros de OV7, además de otros de sus amigos famosos, como Lidia Ávila, Ari Borovoy y Ana Brenda Contreras, quienes han dejado en claro el gran cariño que tienen por la ‘güera’, como suelen llamar de cariño.

La romántica felicitación de Francisco para Érika

El marido de la cantante también se ha unido a esta celebración y a través de sus redes sociales le ha dedicado un lindo mensaje en el que ha destacado las virtudes de la mamá de su pequeño, así como sus mejores deseos, además de dejar en claro el gran amor y admiración que tiene por ella. “Feliz cumpleaños güera hermosa. Que este año que recién empiezas te colme de todo lo que amas. Que todos tus proyectos se materialicen uno a uno y que todos los que tenemos la fortuna de seguir estando cerca de ti podamos seguir maravillándonos de la sencillez de tu dulzura y la fortaleza de tu carácter”, compartió Oliveros de lo más enamorado.

