Happy birthday! North West celebra su cumpleaños número ocho

Más allá de la fama y el glamour, Kim Kardashian es una madre amorosa y dedicada cuyos hijos son su mayor tesoro. Por eso es de extrañar que haya tomado sus redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su hija North por su cumpleaños. "¡Mi primer bebé, North, cumple hoy 8 años!", escribió en su Instagram visiblemente emocionada y sorprendida por lo rápido que pasa el tiempo, y es que, aunque ayer apenas era una bebé, esta niña ya es una mini celeb y toda una fashionista. "North, algún día verás todos estos mensajes impresos para ti en los libros que estoy haciendo para ti y espero que sientas todo el amor porque traes tanto amor y alegría a nuestras vidas. ¡Eres la persona más boda, estilosa y creativa que sabe exactamente lo que quiere en la vida! ¡Nunca he conocido a nadie como tú!", agregó en su mensaje, el cual acompañó con algunas fotos del detrás de cámaras de un photoshoot inspirado en Jackie Kennedy Onassis. "Simplemente me recordó el vínculo que North y yo compartimos", dijo al explicar por qué eligió estas imágenes. Y esta no fue la única felicitación que Northie recibió en su día, pues otra persona muy especial le dedicó unas dulces palabras; haz click abajo para enterarte de todo y ver algunos de los detalles de la que podría ser su espectacular fiesta de cumpleaños.

