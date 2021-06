'Las cosas hay que tomarlas de quién vienen', el hermano de Alex Speitzer habla sobre la polémica

En medio del éxito que ha logrado como actor, Alex Speitzer se vio envuelto recientemente en una polémica, ello luego de que una revista publicara un artículo con los supuestos motivos de su ruptura con Ester Expósito. Ante estas versiones, la actriz española alzó la voz para desmentir estos señalamientos y defender al mexicano, dejando claro que el cariño y respeto entre ambos siguen intacto. El protagonista de Oscuro Deseo no fue indiferente ante este gesto, y no tardó en agradecer el mensaje de apoyo de la guapa intérprete. Ahora ha sido su hermano Carlos Speitzer quien ha reaccionado a las falsas versiones, confesando que al interior de la familia los tienen sin cuidado. A su vez, ha expresado la profunda admiración que le tiene a Alex y a la estrella de Élite por la madurez con la que han asumido su relación en todas sus etapas.

Cuestionado directamente sobre lo publicado por un medio sobre las supuestas circunstancias e que se dio la separación de Alex y Ester, Carlos desestimó estas versiones e incluso dijo que en su familia lo han tomado con humor. “Con risa, pues hay un dicho por ahí de que las cosas hay que tomarlas de quien vienen, y esta revista no hay con quien no haya tenido algún problema, no hay quien no se haya disgustado con ellos, y no hay a quien no le hayan inventado una nota falsa, entonces las cosas hay que tomarlas de quien vienen y yo acudiría a la objetividad de la gente”, comentó el también actor en un encuentro con la prensa retomado por el reportero Edén Dorantes.

“Venimos de una generación vieja que siempre ha trabajado, pues qué necesidad existiría si toda su vida ha trabajado y nunca ha dejado de trabajar, creo que ya sería una patanería de su parte el ser un mantenido cuando realmente es un chavo pues que le va bien… No tiene ni la necesidad ni las intenciones”, continuó el actor de Fuego Ardiente, y además explicó que dichos señalamientos distan mucho de los valores que a Alex y a él les inculcaron en su familia. “No estamos educados de esa manera, nos educaron de una manera muy distinta”, expresó.

A su vez, Carlos manifestó su admiración ante el hecho de que Ester saliera a apoyar públicamente a Alex. “Qué lindo ver que ella sale y defiende de esa manera… es de las personas más humildes que conozco, eso es lo importante”, afirmó el actor. También comentó que considera que esta desafortunada situación en la que su hermano menor se ha visto envuelto tiene que ver de alguna forma con el gran momento en el que se encuentra en su carrera. “Creo que estos es consecuencia del éxito que está obteniendo él hoy en día, ya es un rato que lo traen… pero pues lo tomamos con mucha risa y entendiendo que es parte del éxito”, aseguró el actor, quien también desmintió las versiones sobre la supuesta mala actitud que Alex había adoptado al grabar la segunda temporada de Oscuro Deseo.

“El amor no se acabó”, Carlos opina sobre la relación de Alex y Ester

Carlos habló además del trato que ha tenido con Ester y aseguró que la convivencia que han tenido es increíble. “Hemos convivido en cuatro ocasiones que ha venido con Alejandro a México, es una niñaza”, comentó el actor, quien en diciembre pasado contó con ella y Alex como público en su puesta en escena Secue$tro presentada en el Teatro Telón de Asfalto de la Ciudad de México. “Es una niña que lo quiere, él la quiere, están en un momento en el que comparten el éxito y creo que eso es increíble en pareja, cuando estás a la par de tu pareja, evitan muchos problemas, ya los problemas los meten los externos”, comentó.

Cuestionado sobre las versiones periodísticas que apuntan a que Alex y Ester ya no son pareja -las cuales ellos no han confirmado ni desmentido-, Carlos aseguró que siguen existiendo sentimientos entre ellos, aunque no profundizó sobre el estatus de su noviazgo. “Pues el amor no se acabó, el amor ahí está y la relación no termina, hay que ver lo que escribe ella de él y cómo le contesta a ella, la relación está y es buena”, comentó el actor. “Creo que lo que siempre se espera cuando hay un rompimiento, si es que este fuera el caso, es que las cosas terminaran mal… Creo que nos vienen a poner un ejemplo, esta nueva generación, esta pareja a todas esas viejas generaciones que estamos acostumbrados a terminar una relación peleando, si es que fuera el caso, que terminaron pues ahí está clarísimo que está todo increíble entre ellos”, señaló. “Él vino a México y sienten que esta distancia está siendo consecuencia de que terminaron, pues no, vino a hacer una serie y más allá de eso, el chiste es mantener una relación buena siempre más allá de que seas pareja o no seas pareja, y eso es lo importante”, concluyó.

