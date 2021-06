Sin más rodeos, Belinda reacciona a los rumores de un supuesto embarazo

Con plena ilusión, Belinda y Christian Nodal disfrutan este instante de su relación en el que todo parece marchar de maravilla. Sin embargo, tras el anuncio de su compromiso amoroso, la pareja ha acaparado toda la atención entre sus seguidores y la prensa, no solo a partir de detalles tan mencionados como el espectacular anillo que el cantante entregó a su prometida, sino también por los rumores que recientemente surgieron, y que aseguraban que, probablemente, Belinda estaba embarazada. Ante el revuelo y la enorme curiosidad que provocaron estas versiones, la guapa intérprete decidió romper el silencio, poniendo fin a la incertidumbre de una vez por todas, sobre lo que ocurre en su vida en estos momentos.

Cabe destacar que los rumores del supuesto bebé que venía en camino, surgieron a partir de unas imágenes en video en las que Belinda aparece usando ropa holgada, al mismo tiempo en que toca su vientre con la mano, un gesto que sin duda fue interpretado por muchos como la señal irrefutable de que finalmente estaba en la dulce espera. Posteriormente, circularon algunos clips en los que aparece la también actriz en una celebración, y en la que se dice se negó a tomar alcohol por esta situación, información que fue retomada por diversos medios, y la cual se viralizó de un instante a otro.

Ante este panorama, Belinda se dispuso a aclararlo todo, tras publicar una historia en sus redes sociales, en la que sin más rodeos, escribió: “No estoy embarazada”, una imagen que resalta sobre un fondo negro, y en la que no hay mayor explicación por parte de la intérprete. Lo cierto es que luego de reaccionar a tales dichos, decidió borrar la imagen de su cuenta de Instagram, aunque no lo hizo así de su perfil verificado en Facebook, en el que tiene más de 14 millones de seguidores. Aunado al repentino mensaje, ‘Beli’ además compartió algunos videos para promocionar un producto, apareciendo frente a la cámara en traje de baño para dejar al descubierto su impresionante físico y su vientre plano.

¿Qué han dicho Nodal y Belinda sobre la paternidad?

Recientemente, y al ser cuestionado sobre la idea de formar una familia junto a Belinda, Christian Nodal habló a corazón abierto, expresando sin más rodeos su ferviente deseo de convertirse en papá, un sueño que ha visualizado y que espera hacer realidad si las circunstancias lo permiten. “Yo, personalmente, y sí lo había hablado y todo, quiero tener a mis hijos a los 24 años…”, explicó el cantante de 22 años, en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “Yo siempre he soñado, desde los 11 años, a los 24, tener ya a mi hijita, yo he soñado mucho con una niña. Entonces si Dios, la vida, Beli y todo se pone de acuerdo, primero Dios a los 24…”, explicó visiblemente sonriente y sin ahondar en más detalles.

Por su lado, en una charla que Belinda sostuvo en 2017 con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la estrella se sinceró sobre este tema, haciendo evidente su postura con respecto a la idea de ser mamá. “Por su puesto que quiero tener hijos pero no es el momento. Primero tiene que llegar la persona indicada y yo no soy de ese tipo de mujeres que son inseguras y que piensan que después de los 35 años no puedes encontrar al amor de tu vida y no te puedes casar porque ya eres grande… yo no soy de ese tipo de mujeres...”, dijo con firmeza, sin imaginar el tierno giro que daría su vida en tan solo un par de años.

