El encanto Trudeau cobra una nueva víctima

Es bien sabido que las apariciones internacionales de Justin Trudeau suelen estar plagadas de divertidas escenas en sus encuentros con distintos tipos de mujeres. El Primer Ministro de Canadá parece tener un encanto que ha hecho suspirar hasta las personalidades más formales de la política y del espectáculo. La lista es interminable, encabezada por la Reina Isabel, a quien conoció por primera vez cuando era apenas un niño y a quien suele arrancarle una sonrisa cada vez que se encuentran. Pero no es la única, hasta la estoica Angela Merkel suele tener cierto afecto por el canadiense, con el que siempre se deja ver sonriente y cercana. Sumadas a ellas pueden contarse personalidades como Angelina Jolie, Kate Middleton, Melania Trump, Ivanka, y varias más. Los caballeros no se quedan atrás, cómo olvidar los memes de la amistad entre Trudeau, Barack Obama y Peña Nieto. El Príncipe Harry también ha tenido sus encuentros con el canadiense y Emmanuel Macron no ha quedado atrás. Ahora fue el turno de Carrie Symonds, quien en su puesto de anfitriona junto a su marido, Boris Johnson, en la cumbre del G7, tuvo la oportunidad de encontrarse por primera vez con Trudeau. Las bromas y sonrisas no faltaron en esta ocasión, y una vez más, el Efecto Trudeau se ha hecho presente.

