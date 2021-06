Alex Fernández al ver a su sobrina Cayetana: 'No puedo esperar por el mío'

Las campanas de boda suenan cada ve más fuerte para Alex Fernández, quien en tan solo unos meses celebrará su unión religiosa con Alexia Hernández, con quien lleva más de 10 años de relación. Y aunque el joven cantante no podría estar más emocionado por su próxima boda, lo cierto es que Alex está más que listo para dar este paso tan importante en su vida y así poder comenzar a formar una linda familia de la mano de su esposa, un anhelo del que siempre ha hablado con total apertura y que con la llegada de su sobrina Cayetana, hija de su hermana Camila, se ha arraigado aún más en su corazón, por lo que ya no puede esperar a convertirse en padre por primera vez.

Así lo ha hecho saber el mismo intérprete en su perfil de Instagram donde se ha dejado ver disfrutando de su faceta de tío plenamente, contemplando a su sobrina cariñosamente, mientas Alexia la carga en brazos de lo más encantada. Junto a la imagen, el cantante ha dejado en claro sus ganas de convertirse en padre cuanto antes y poder cargar entre sus brazos a su primer hijo. "No puedo esperar por el mío", escribió el hijo de Alejandro Fernández, refrendando así su deseo de ser un papá joven, tal y como el 'Potrillo' lo fue con él.

No es la primera vez que el intérprete de Lo que tú necesitas habla de su anhelo de convertirse en padre tan pronto se realice su boda religiosa, pues ha dicho, le gustaría forjar una relación con sus futuros hijos como la que tuvo con su padre, quien los tuvo cuando era muy jovencito. "Yo siempre, como lo he dicho muchas veces, (he querido) ser papá joven”, reveló Alex en septiembre del año pasado al programa El Gordo y la Flaca. “Eso es algo que tuve la experiencia de vivirlo con mi papá, que él me tuvo muy joven, y hemos tenido una relación muy buena, muy bella, de padre e hijo, pero también como amigos, que eso es algo que también me gustaría con mis hijos”, agregó.

Por otro lado, su hermana Camila también se ha encargado de encender esa ilusión en el corazón de su hermano y su esposa con la llegada de Cayetana, animando a la pareja a convertirse en padres lo antes posible. “¡Claro! Ya casi, este año ya es la boda y les urge, me dicen: ‘Es que ya queremos un bebé’ y yo les digo: “¡Sí!, es lo mejor”, comentó la cantante de lo más emocionada durante una entrevista con el programa Ventaneando, durante la que apareció en compañía de su hijita por primera vez en televisión.

¿Quién es el tío favorito de Cayetana?

Hace unos días, Alexia Hernández compartió un tierno video en el que se le podía observar cargando en brazos a la hija de su cuñada Camila Fernández. En el clip se puede oír como Alexia le dice a la bebé: “¿Quién es tu tía favorita?”, a lo que la bebé responde con una enorme sonrisa y una fuerte carcajada, lo que sin duda terminó por enternecerla. “Cayetana confirmándole a su tío @ alexfernandez.g quién su tía favorita”, escribió Alexia junto a su video, asegurando que las sonrisas de la bebé eran la prueba de que es ella la predilecta. Casi de inmediato, Alex replicó el clip en su propio perfil y reclamó su lugar de honor en la vida de su primera sobrina, por lo que no dudó en desmentir a su futura esposa. “Obviamente soy yo el tío favorito. Si (Cayetana) pudiera hablar te lo diría ella misma”, expresó el hijo mayor del ‘Potrillo’ entre emojis y caritas felices, dejando en claro que él es y será siempre el favorito de la tierna Cayetana, quien se ha robado el corazón de todos los integrantes de este famoso clan.

