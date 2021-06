La misteriosa visita de Angelina Jolie al departamento de su exmarido

No, no solamente Jennifer Lopez ha dado de qué hablar al dejarse ver con uno de sus exnovios. Ahora, ha sido Angelina Jolie quien ha acaparado los titulares por un reencuentro que nadie esperaba. En medio de una intensa batalla de custodia como parte del proceso de divorcio que comenzó hace varios años con Brad Pitt, Angelina ha sido vista a las afueras del departamento de uno de sus exmaridos. Una serie de fotografías documentaron la visita de Angelina del departamento de su exmarido, Jonny Lee Miller, en Brooklyn, el viernes pasado. Al parecer, acudió a cenar con él, pues en las imágenes de su llegada se le ve llevar una botella de vino Peter Michael, la cual ya no tenía al momento de su salida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Angelina Jolie responde a la gran pregunta: ¿Eres feliz?

Angelina Jolie bromea sobre su soltería y admite lo afortunada que es como madre: 'Somos un equipo'

Angelina fue vista con un trench coat y un bolso Louis Vuitton, mismos con los que se le ha visto en los últimos días en sus recorridos en la Gran Manzana acompañada por algunos de sus hijos. Aunque Angelina vive en Los Ángeles con sus hijos, para mantenerse cerca de la residencia de Brad Pitt, desde hace unos días viajó a Nueva York para pasar unos días en la ciudad con el motivo de su cumpleaños 46, que celebró a principios de este mes. A pesar de que en las fotografías solo se ve a Angelina en el lugar, People reporta que Knox y el hijo de Jonny son amigos y que también estuvieron en la reunión. Según reporta Elle, ambos chicos tienen la misma edad, y ante la amistad que sus padres mantienen desde su juventud, podrían haber entablado su propio lazo.

Su historia juntos

La expareja se conoció en 1995, mientras grababan la cinta Hackers y se casaron un año después cuando la actriz tenía solamente 20 años. Aunque se separaron al poco tiempo, no fue sino hasta 1999 que oficializaron su divorcio. Su boda acaparó los titulares en aquel momento, sobre todo porque la novia llevó una playera blanca con el nombre del actor escrito en sangre. Sobre esto, Angelina declararía al New York Times: “Es tu esposo, estás por casarte. Puedes sacrificar un poco para hacerlo realmente especial”.

VER GALERÍA

A pesar de su separación, parece que los actores se han mantenido cercanos a través de los años. El Calgary Sun reporta una cita de la actriz diciendo que nunca pelearon ni se lastimaron durante su proceso de separación. Al hablar de su matrimonio, lo que la protagonista de Maleficient ha dicho es que sintió que perdió un poco de su identidad al convertirse en la esposa de alguien. Solamente un año después de hacer oficial su separación, Angelina se casaría con Billy Bob Thornton, con quien estaría dos años.

Angelina Jolie, sorprendida por sus hijos en su cumpleaños mientras sigue la batalla con Brad Pitt

Aunque se ha dicho que Angelina no cerró nunca la puerta a una reconciliación con Jonny y habló de su separación como un error, el actor ha sido claro al respecto: “No hay arrepentimientos y no hay amargura. El matrimonio fue algo que no funcionó, y yo tenía que tomar la decisión tarde o temprano. Decidí hacerlo temprano”, dijo a Heavy. Casi 10 años después de su separación de Angelina, se casó con la actriz Michele Hicks, con quien estuvo hasta el 2018, cuando se divorciaron.

Desde sus respectivas separaciones, Jonny de Michele y Angelina de Brad Pitt, ambos actores han permanecido solteros y con su vida privada alejada de los reflectores. Mientras Angelina es madre de seis chicos, Jonny solamente es padre de uno.

VER GALERÍA