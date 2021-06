Con ilusión, África Zavala y León Peraza celebran los 10 meses de su pequeño Leoncito

Entregada completamente a la maternidad, África Zavala disfruta de cada instante que comparte al lado de su pequeño Leoncito, quien llegó a este mundo el pasado 13 de agosto, fruto de su relación con León Peraza. Basta con dar una vuelta en las redes sociales de la actriz para darse cuenta de que su primogénito ahora se ha convertido en el centro de su atención, por lo que no duda compartir los instantes más entrañables que vive al lado de su pequeño con todos sus seguidores, sobre todo cuando se trata de fechas muy significativas. Tal y como lo ha hecho este domingo 13 de junio, cuando la actriz ha celebrado por todo lo alto que su bebé ha cumplido sus primeros 10 meses de vida, un momento en el que ha aprovechado para dejar en claro lo orgullosa que está con esta nueva etapa de su vida.

A través de su perfil de Instagram, África ha compartido una serie de fotografías en las que ha mostrado lo mucho que ha crecido Leoncito, quien aparece en las imágenes de lo más sonriente, posando para la cámara de forma muy tierna, mientras descansa en el regazo de su papá. Junto al álbum de fotografías, la guapa actriz ha escrito un mensaje para su bebé, en el que ha dejado en claro lo importante que es para ella tenerlo en su vida. “Felices 10 meses mi bebé hermoso. Eres lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”, compartió emocionada.

Por su lado, León compartió las mismas postales en su perfil de Instagram, donde se ha dejado ver de lo más emocionado por celebrar esta fecha tan importante para él como papá de Leoncito. Y aunque en su publicación solo ha agregado un emoji de corazón, con el que ha dejado en claro el amor que tiene por su pequeño, en el post que ha hecho la madre de su hijo al respecto sí se ha pronunciado: “Mi bebe hermoso, lo amo”, compartió el orgulloso papá, mostrándose orgulloso de ver a su pequeño crecer.

Los fans de la pareja no han dejado de enviar felicitaciones para el pequeñito y su familia, además de que han llenado sus publicaciones de mensajes y emojis con los que han expresado sus buenos deseos al festejado. Entre los cientos de mensajes, han destacado los de algunos de sus amigos famosos, como Grettell Valdez, Angelique Boyer y Fernanda Castillo, quienes se han unido a la celebración por el cumplemés de Leoncito.

El instante que les transformó la vida

Con el nacimiento de Leoncito, África y León Peraza han tenido la fortuna de vivir una etapa llena de experiencias enriquecedoras, mismas que tuvieron la fortuna de vivir de la mano desde el momento en el que supieron que se convertirían en padres, tal y como la misma actriz lo dejó en claro en septiembre del año pasado, cuando habló por primera vez de su debut como madre. “Lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo que eso pues lo vamos a tener toda la vida, muy contenta, cada día más enamorada de él y viviendo los dos felices esta etapa…”, dijo en aquel momento al programa Hoy.

Así mismo, África habló de los nuevos retos a los que ahora se ha enfrentado, sobre todo en los primeros días luego de dar a luz, un camino que recorre con mucha alegría, pues sabe muy bien que estas experiencias son simplemente únicas. “Lo más difícil en esta etapa ha sido, la verdad la recuperación, no dormir, no duermo nada y Leoncito está pegado a mí todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Todas las mamás te dicen duerme, duerme porque después no vas a dormir, ahora lo entiendo, pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten…”, confesó.

