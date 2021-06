Claudia Martín pone tierra de por medio tras haber superado la controversia de su separación

Luego de haber confirmado su separación y de haber superado la polémica en la que se vio envuelta hace unas semanas por esta misma situación, Claudia Martín ha dado vuelta a la página y ha comenzado a retomar sus actividades. Y es que luego de terminar las grabaciones de la telenovela Fuego Ardiente, todo parece indicar que la actriz ha decidido tomar un merecido descanso y reconectar con su familia, además de continuar con su preparación como actriz, antes de embarcarse en un nuevo proyecto, tal y como lo había adelantado durante una reciente entrevista. De hecho, este fin de semana, la actriz hizo maletas y ha tomado un avión con rumbo desconocido, según ha compartido ella misma en sus redes sociales, dejando en claro que ha llegado el momento de poner tierra de por medio y comenzar una nueva etapa en su vida, luego de la delicada situación personal por la que atravesó y de haber dado por terminado con éxito su más reciente trabajo actoral.

A través de su perfil de Instagram Stories, Claudia Martín compartió una serie de fotografías con las que dejó en claro que ya no se encentra en México y que ha decidido tomarse un tiempo para ella, lejos de la tierra que la vio nacer. De hecho, en una de esas postales compartió la hermosa vista desde la ventanilla de su avión. Sin embargo, hasta el momento la actriz oaxaqueña no ha revelado detalles del destino en el que se encuentra, aunque sí ha compartido algunos vistazos del lindo vecindario en el que se encuentra hospedada en estos momentos.

Aunque Claudia tampoco ha revelado la razón de su viaje, en la entrevista que ofreció al espacio que tiene la periodista Mara Patricia Castañeda en YouTube, la artista de 31 años dejó en claro que por ahora no tenía un proyecto en puerta, por lo que se tomaría un tiempo para disfrutar de su casa y de su familia, además de querer visitar su tierra natal. Sin embargo, también especificó que estaba a la espera de la confirmación de su admisión a un curso de actuación. “Ahorita quiero ver a mi familia, quiero estar con mi mamá, quiero ir a Oaxaca también, disfrutar de mi casa tantito, tranquila. Estoy viendo también si hago un taller de actuación fuera de México, ya hasta que me lo acepten, todavía no lo quiero quemar, pero ya apliqué para eso y nada más falta que me digan que sí… Quiero seguir preparando, soy una persona muy hiperactiva y me gusta mucho aprender”, expresó en aquella ocasión.

Mientras tanto, la actriz continúa abriéndose paso en el mundo de la televisión y las telenovelas, explorando nuevas facetas profesionales, por lo que no descarta en un futuro hacer cine o una serie internacional. Y aunque le encantaría trabajar en Hollywood, ha dejado en claro que su principal sueño es poder participar en una película mexicana de gran alcance y calidad, mientras mantiene sus opciones abiertas para trabajar fuera del país, siendo España su gran sueño a conquistar. “Me encantaría hacer un proyecto en España, me encantaría… Es un sueño, sí, hacer un sueño en España sí… Y lo estoy buscando”, expresó la intérprete, asegurando que ya ha mandado varios castings internacionales.

El mensaje con el que puso fin a la controversia

En las últimas semanas, la vida personal de Claudia Martín se ha visto envuelta en la controversia debido a que la revista TVNotas dio a conocer que su matrimonio con el productor Andrés Tovar había terminado, en donde también se mencionaba a la actriz Maite Perroni, quien no tardó en desmarcarse de la situación e iniciar acciones legales con la finalidad de defender su honor. Aunque en un inicio Claudia se mantuvo alejada de la polémica, finalmente se pronunció en sus redes sociales, pidiendo respeto ante el delicado momento que atraviesa y pidiendo respeto para todas las personas que han sido alcanzadas por esta situación.

“Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos. Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados. Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”, expresó en las primeras líneas de su mensaje el cual compartió en su perfil de Instagram. “Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se ha visto involucradas en esta situación”, continuó en su comunicado, sin mencionar explícitamente a nadie, ni entrar en detalles sobre la situación que causado polémica en los últimos días. “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos. Bendiciones a todos”, puntualizó, sin entrar en detalles sobre si se trata o no de una respuesta a las acciones emprendidas por Perroni.

