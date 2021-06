Tras su luna de miel en Europa, Fernanda Gómez consiente a su hija Fer en Disneyland

Luego de su idílica boda religiosa y de su romántica luna de miel por Europa, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez se han dado un tiempo para consentir a su pequeña Fer, quien sin duda fue el testigo más importante durante el día en el que la pareja se juró amor eterno frente al altar, por lo que no han dudado en llevarla a Disneyland, el lugar perfecto para continuar con los festejos por su unión, ahora en compañía de su hijita de tres años, quien sin duda ha sido la más emocionada por estas divertidas vacaciones.

Así lo ha presumido la modelo a través de su perfil de Instagram, donde ha compartido unas lindas imágenes en las que se puede ver a la pequeña Fer de lo más sonriente posando frente al icónico castillo de la Bella y la Bestia, uno de los lugares emblemas de este parque de diversiones ubicado en California, desde donde la pequeñita ha posado para la cámara de su mamá. En las imágenes, se puede observar a la menor vistiendo como Campanita, con un vestidito tipo tutú de color verde con el que simplemente lució muy tierna. La pequeñita complementó su look con unas lindas orejitas de Minnie Mouse de color morado.

En las imágenes que ha compartido Fernanda en Instagram, ha quedado en evidencia que la pequeña ha pasado unos días muy divertidos, pues además de sus espontáneas poses, Fer luce una sonrisa muy natural y expresiva, con la que ha dejado en claro que se encuentra encantada con sus vacaciones. Y quien no lo estaría, pues se encuentra en el ‘Lugar más feliz del mundo’, una experiencia que sin duda será difícil de olvidar y que sin duda será de las más significativas en su vida.

Luego de haber celebrado su espectacular boda religiosa en Guadalajara, Jalisco, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se embarcaron en una idílica luna de miel por algunas de las costas más importantes del Mar Adriático, en el este de Europa, en donde visitaron algunos países como Croacia y Montenegro, destinos en los que se dejaron ver de lo más enamorados y felices, celebrando su reciente unión, así como el amor que los ha unido desde hace unos años y del que ha nacido su pequeña hija Fernanda.

Un nuevo campeonato para el Canelo

Mientras su hijita se divertía de lo lindo en Disneyland, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se hacía de otro campeonato, sumando uno más a la larga lista de los que ha conquistado. Sin embargo, en esta ocasión el pugilista tapatío lo hizo fuera del ring, pues luego de varios meses de entrenamiento en el campo de golf, un deporte que se ha convertido en su nueva pasión, el ‘Canelo’ se ha llevado a casa su primer trofeo en esta disciplina

Se trata del torneo BMW Charity Pro AM, en el que el boxeador ha hecho su gran debut profesional, y por lo visto lo ha hecho con el pie derecho, pues se ha llevado el título a casa, algo que no ha dudado en presumir en sus redes sociales, donde se ha dejado ver de lo más emocionado y orgulloso por su triunfo. “Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en el campo, gracias a Dios ganamos. Ganamos nuestro primer torneo, vamos a seguir trabajando para ganar más torneos…”, expresó el ‘Canelo’ en un video que compartió en sus redes sociales, ganándose así el aplauso de sus fans, así como el de sus amigos y por supuesto, el de su esposa, quien no dudó en presumir el nuevo logro de su marido.

