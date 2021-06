Así será el homenaje público con el que recordarán a Edith González a dos años de su partida

Sin duda alguna, la ausencia que dejó la partida de Edith González será difícil de reemplazar en los corazones de sus fans y sus seres queridos, quienes mantienen vivo su recuerdo a través de los homenajes que le dedican constantemente. Tal y como suele hacerlo Lorenzo Lazo, su viudo, quien a menudo suele recordar a su amada con algunas lindas publicaciones que suele dedicarle en redes sociales, sobre todo cuando se trata de fechas muy significativas como lo es este próximo 13 de junio, cuando se cumplen dos años de su lamentable fallecimiento. Consciente del gran cariño que el público tiene por la actriz, el economista ha convocado a sus fans a una misa virtual en su memoria, permitiendo que sean parte de este momento de oración por el eterno descanso de la artista.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Lorenzo ha hecho una publicación en la que ha compartido detalles de la forma en la que se le rendirá un homenaje a Edith en su segundo aniversario luctuoso, invitando al público en general a unirse a la ceremonia religiosa que se realizará el próximo domingo, la cual se transmitirá en vivo a través de la cuenta de Instagram que pertenecía a la actriz. “Con motivo del segundo aniversario luctuoso de Edith González de Lazo, se celebrará una misa privada. (Se transmitirá por la cuenta de Instagram: @edithgonzalezfuentes2020)”, detalló el viudo de González.

Lazo detalló que debido a la pandemia y a las medidas de prevención que aún siguen vigentes, no se podrá realizar el homenaje religioso de forma presencial, por lo que incluso pidió a sus seguidores que no podrán seguir la misa virtual, unirse en oración en otro momento. “Los familiares agradecen todos los gratos recuerdos recibidos y por ser domingo, invitan a sus simpatizantes y público interesado a asistir a La Santa Misa en la Iglesia de su elección para rezar de manera comunitaria por su eterno descanso”, se puede leer en la invitación.

VER GALERÍA

Tras la muerte de Edith, Lorenzo se ha enfocado en los nuevos cauces que ha tomado su vida, inspirado por todas las experiencias que hoy lo han marcado de manera definitiva, como la relación sentimental que sostiene con la tapatía Lourdes Peláez, una mujer con la que comparte muchas cosas en común, de acuerdo con lo que declaró a ¡HOLA!, al tiempo que disfruta al máximo de sus logros profesionales.

Edith, siempre en sus pensamientos

Desde aquel día en que la partida de Edith González conmovió al espectáculo mexicano, su viudo Lorenzo Lazo no ha dejado de honrar su memoria. No solo durante la celebración de sus cumpleaños o al recordar los viajes que realizaron alrededor del mundo, sino también siendo parte de los diversos eventos en honor a la actriz, como ocurrió en el homenaje que se llevó a cabo en diciembre de 2019 y al cual fue invitado. “Edith era muy sensible para el arte, desde muy chica fue expuesta al arte… Esa sensibilidad la hizo, desde mi punto de vista, ella misma una obra de arte. Esta sensibilidad al arte la transmitió a la familia, la transmitió a su hija, que también es mi hija, la transmitió a quienes la rodean…”, dijo el economista en esa ocasión.

VER GALERÍA