La contundente opinión de Geraldine Bazán sobre la infidelidad

Sin duda alguna, Geraldine Bazán es una de las celebridades más abiertas y transparentes del mundo del espectáculo. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales y en las entrevistas que suele dar, en donde siempre deja clara sus posturas sobre ciertos temas, ya sean sobre su vida personal, profesional o incluso en general. Tal y como lo hizo recientemente durante su participación en el programa Pinky Promise, en donde además de hablar de algunos de los momentos más relevantes de su carrera y de su vida íntima, también ha respondido algunas preguntas que le han hecho sus fans a través de las redes sociales de este programa, llamando la atención la respuesta que ha dado al tema de la infidelidad, un momento en el que se ha mostrado muy sincera y respetuosa, y sobre todo muy reflexiva, dejando en claro su postura sobre este delicado tema.

Durante la charla que sostuvo con Karla Díaz, presentadora de este espacio en internet, la actriz abordó el tema de la infidelidad, luego de que en una dinámica de preguntas y respuestas enviadas por los seguidores del programa surgiera a colación este tópico. Y aunque la pregunta no fue directamente para Geraldine, la actriz aprovechó la ocasión para fijar su postura al respecto. Y es que luego de que Díaz asegurara haber pasado por momentos de infidelidad en sus pasadas relaciones, Mariana Torres, quien también estaba de invitada en el programa, lamentó esta situación, asegurando que la cantante era un buen partido, por lo que no merecía haber pasado por eso. Fue entonces que Geraldine intervino, dejando en claro su postura: “Muchas veces la gente piensa que la infidelidad no es de ‘¿Por qué a ti? Si eres hermosa’. La infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es problema del otro”, expresó tajante la actriz, ganándose el aplauso de los presentes.

La actriz ahondó más en el tema y de forma tajante volvió a dejar en clara su postura. “Al final no es de ‘ay pobre’. No, pobre el otro o la otra. No es de ‘ay le pusieron el cuerno y está hermosa’, pero no, no tiene nada que ver con ella, así seas quien seas, el problema es de la otra persona”, precisó la intérprete, asegurando que en una infidelidad es responsabilidad es de quien la comete, no de quien la vive. “Es que hay que ser sinceros, porque al final no estás engañando a alguien más, también te estás engañando a ti mismo”, sentenció.

Se da una nueva oportunidad en el amor

Luego de su separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán se ha entregado por completo al cuidado de sus hijas y a su vida profesional. Y aunque se había dado la oportunidad de conocer a nuevas personas, al final la actriz prefirió enfocarse en su faceta de madre y a esperar el momento oportuno para comenzar una nueva relación.

Y así ha sido, pues todo parece indicar que Geraldine está dispuesta a reencontrarse con el amor y a iniciar una nueva romántica historia al lado de un misterioso galán. Así lo ha hecho saber la misma actriz durante su participación en Pinky Promise, donde ha dejado en claro que está saliendo con alguien. “Sí, ando saliendo con alguien, muy contenta, la verdad…”, dijo sonriente al ser cuestionada sobre el tema amoroso. Y aunque todos quieren saber más del hombre que ha robado su corazón, la actriz fue cautelosa y no compartió mayores detalles sobre su galán, eso sí, dejó en claro que no se trata de nadie de sus colegas famosos.

