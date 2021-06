Inés Gómez Mont, emocionada hasta las lágrimas por la graduación de Inesita

Pareciera que fue ayer cuando Inés Gómez Mont cargaba por primera vez en sus brazos a su pequeña Inés, su primera hija, y comenzaba así una nueva etapa de su vida. Sin embargo, Inesita ya es toda una jovencita que ha dado por culminada su educación primaria, por lo que Gómez Mont no podría estar más emocionada y orgullosa de su pequeñita. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde la presentadora se ha dejado ver muy conmovida durante la ceremonia virtual de graduación de su pequeña, un momento por demás emotivo por el que Inés no ha podido evitar las lágrimas de emoción.

A través de su perfil de Instagram, la conductora ha compartido una serie de imágenes en las que se le puede ver de lo más emocionada al lado de su primogénita, quien viste su tradicional atuendo de graduación, compuesto por una toga y birrete, posando para la cámara de lo más divertidas. Sin embargo, en algunas de las postales se puede observar a la feliz mamá muy conmovida y al borde del llanto, algo que finalmente no pudo evitar, pues su emoción fue tal, que terminó derramando algunas lágrimas de felicidad. “¡Ríanse de mi por favor! Soy la primera en reírme de mi misma y siento que hoy me la volé. Definitivamente todo eso que los hijos nos mueven es inexplicable”, comentó Gómez Mont sobre su repentino llanto, algo que incluso quedó documentado en un video en el que se le puede ver entre risas y lágrimas, intentando contenerse ante la mirada de otros asistentes a la ceremonia virtual.

La también empresaria se mostró agradecida por tener la oportunidad de vivir este significativo momento en la vida de su hija y de poder disfrutarlo como madre, por lo que sin duda se mostró orgullosa de su sentimentalismo. “Agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar a su lado y dejarme vivir estos momentos con ellos. En mi casa todos se mueren de risa y me dan lata de que soy la más chillona, dicen que lloro por todo jajajaja. Pues sí... Después de ver estas fotos y el video que Inesita me tomó (que me tienen muerta de risa) ¡Me declaro oficialmente la más chillona de esta familia! Vean la semblanza de fotos del mi gran día de graduación, Inesita feliz y yo en mi drama jajajaja”, finalizó.

Como era de esperarse, Inesita ha sido cobijada por sus hermanitos, quienes han sido testigos de la graduación de la pequeña, quien además también estuvo acompañada de Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés, quien tiene una relación muy cercana con la festejada y a quien procura como su propia hija. “El mejor papá”, se puede leer sobre una fotografía en la que se puede ver a Inesita posando al lado de Álvarez Puga.

Inesita, la maestra de Inés en la maternidad

Sin duda alguna, el haberse convertido en madre ha sido una experiencia muy enriquecedora para Inés Gómez Mont, quien ha encontrado en esta faceta de su vida, todas las satisfacciones que en otros lados no ha podido encontrar, por lo que sin duda se ha entregado por completo a esta linda etapa de vida. Y aunque disfruta mucho de la maternidad, la misma conductora admite que la etapa que vivió con su primogénita sin duda fue muy especial, pues fue cuando experimentó por primera vez el amor de madre. “Mi niña que me enseñó a ser mamá y que me regaló la mejor experiencia que me pude imaginar. Sin duda, hace 11 años yo no te di la vida, tú me la diste a mí. Me despertaste el sentimiento más bello del mundo que jamás me imaginé podría sentir por alguien en el mundo”, compartió Inés en un mensaje dedicado a su hija escrito a propósito del cumpleaños 11 de la pequeña, el cual celebraron el pasado mes de septiembre. “No sé si soy la mejor mamá para ti, pero sin duda, me esfuerzo todos los días para lograr llenar tu corazón. Espero que algún día leas esto (cuando tengas Instagram, porque todavía no te daré permiso, aunque me ruegues por tenerlo) y sepas lo orgullosa que estoy de ti y lo afortunada que me siento de ser tu mamá. Eres mi maestra en la maternidad y sé que a través de las etapas que vas descubriendo a mi lado, me vas enseñando muchos valores y experiencias inolvidables”, agregó conmovida.

