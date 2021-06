Las palabras de Mía y Nina Rubín que conmovieron a Andrea Legarreta: 'Es una luz que siempre está iluminando a todos'

El amor incondicional y la complicidad caracterizan la relación de Andrea Legarreta con sus hijas Mía y Nina, fruto de su matrimonio con Erik Rubín. La conductora no pierde la oportunidad de expresar el gran orgullo que siente por cada uno de los logros de sus retoños, quienes a su corta edad ya han podido incursionar profesionalmente en el mundo de la música y el de la actuación. Y el sentimiento de admiración es recíproco, pues las jovencitas así lo han reconocido en más de una ocasión. Invitadas junto a su mamá a un programa de televisión, estas talentosas hermanas han hablado de sus sentimientos hacia la conductora, quien inevitablemente ha resultado conmovida por sus sinceras palabras.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Andrea y sus hijas asistieron al programa Netas Divinas, donde abordó el tema de cómo es crecer con una mamá famosa. Al respecto, la mayor de las hermanas Rubín Legarreta dijo que en su experiencia, esto ha sido siempre un motivo de alegría y orgullo. “Creo que es más bonito más que nada porque es una luz que siempre está iluminando a todos, y todo el mundo lo conoces, entonces es muy bonito que me relacionen con ella”, comentó la joven intérprete. Al oír estas palabras, la conductora de Hoy reaccionó conmovida en incluso confesó: “Yo quiero llorar… Gracias mi amor”, expresó.

VER GALERÍA

Mía, quien a finales del año pasado debutó oficialmente como cantante, admitió que el hecho de tener una mamá tan conocida ha propiciado las comparaciones. “Aunque no queramos, siempre hay como una relación y a veces eso no es algo malo, es algo muy bonito, pero sí luego no te dejan de comparar”, reconoció la joven de 16 años. Por su parte, Nina compartió haber experimentado un sentimiento similar al integrarse al elenco de la telenovela Te acuerdas de mí. “Por ejemplo, yo ahorita que hice la novela, fue como este peso de ‘estoy con tan grandes actores en un gran proyecto, con Carmen (Armendáriz) que aparte ya había trabajado con mi mamá y la quiere mucho…’”, comentó. “Entonces pues sí era como un poco esto de ‘tengo que estar a la altura’ y había días que no me sentía así y a veces me iba al hoyo y decía, ‘no, qué hago aquí’”, confesó la hija menor de Andrea.

“Mi mamá alguna vez me dijo una frase que siempre se me quedó que es: ‘Ve la vida con ojos de turista’. Yo veo a mi mamá haciendo eso mucho, así todo, absolutamente todo”, contó Mía. Y tan cierta es esta filosofía de vida, que a Nina se le quedó plasmada en la memoria la emotiva reacción de Andrea durante unas vacaciones familiares. “Me acuerdo una vez que fuimos a un viaje y estábamos frente a una cascada y no paraba de llorar, y dijo algo como ‘yo creo que cuando te mueres vas a algún lugar así’, la verdad fue un momento muy bonito”, confesó la jovencita de 14 años al recordar la forma tan sensible en la que su mamá admiraba la belleza de ese escenario que comparaba con el cielo. Conmovida, la conductora afirmó con la cabeza que esa fue su reacción en aquel viaje.

VER GALERÍA

Andrea, una madre orgullosa

Cuestionada por las anfitrionas de Netas Divinas sobre los momentos más entrañables junto a sus hijas durante el último año, Andrea recordó las palabras que le dijo su primogénita la noche después de su fiesta de XV años, la cual se llevó a cabo en la intimidad de su hogar, debido al confinamiento por la pandemia. “Ella bailó con su papá… yo decoré el comedor como lo que era, una fiesta muy especial y que ella en la noche me dijera: ‘Mamá, yo creo que mejor fiesta de XV años no pude haber tenido’, eso fue muy bonito. Y en lo que respecta a Nina, compartió además su sentir ante la situación que a veces se daba cuando la Nina obtenía de alguna manera más atención pública. “Yo se que a pesar de que ella no lo expresaba tan abiertamente, sé que le pesaba de alguna forma, aunque se sentía muy orgullosa de su hermana... Entonces este año hizo una telenovela en la que la han adorado todos, es una niña que demostró su capacidad, su talento, su dulzura, su empatía… Y esa cara con la que llegó, tan feliz, sin duda lo volvería a vivir”, compartió conmovida.

VER GALERÍA