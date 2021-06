Tras la boda de su hija, Toño Mauri confiesa: 'Yo quisiera ser un abuelito con muchos nietos'

Para Toño Mauri, el último año ha sido cuando menos desafiante, pues vivió en carne propia el Covid-19 y sus secuelas, sin embargo, logró sobreponerse valientemente. En esta dura prueba de su vida, el actor contó siempre con el apoyo de su familia, empezando por su esposa, Carla Alemán. Tras atravesar por estos momentos tan retadores, los Mauri Alemán pudieron reunirse con motivo de una celebración muy especial: la boda de Carla, hija de la pareja, ocasión que quedó inmortalizada en las páginas de ¡HOLA!. Luego de haber entregado a su hija en el altar, donde la esperaba el español Pablo Fernández, el actor se ha sincerado sobre sus deseos hacia los nuevos esposos y ha confesado que tiene una gran ilusión por convertirse en abuelo.

“Desde que comenzó mi padecimiento le pedí a Dios que me diera la oportunidad de estar ahí presente, era una meta que quería alcanzar”, contó Toño en entrevista para TVyNovelas. El actor confesó que en aquel momento tan emotivo fue inevitable llorar, específicamente antes de que entregara a su hija en el altar. “La vi cuando ya estaba lista. No aguanté la emoción y ella tampoco. Carla sabía lo que luché para llegar a ese día, la ilusión que tenía y ella también”, continuó el galán de telenovelas, antes de revelar las palabras que le dijo entonces a su hija. “Fue algo fuerte. No había nadie, estábamos solamente ella y yo y le dije: ‘Carla, lo más importante es que sean felices, que se respeten y confíen los dos’”, compartió.

Toño contó que además de este valioso consejo, le expresó a su hija sus mejores deseos, entre ellos el de formar una gran familia. “Le deseé que tengan muchos hijos; yo quisiera ser un abuelito con muchos nietos”, confesó. A su vez, el actor reveló que tanto a Carla como a su esposo les ilusiona la idea de ser padres, por lo que confío en que dentro de poco den la sorpresa sobre un bebé en camino. “Ellos son muy paternales, a mi hija le encantan los niños y a Pablo también. Estoy seguro de que pronto habrá una buena noticia. Me imagino que no se van a tardar mucho, porque es algo que a ellos les gustaría”, comentó.

La dicha de que su padre estuviera presente en uno de los días más importantes de su vida fue sin duda el mejor regalo de bodas para Carla Mauri y a su vez el mejor obsequio para el mismo actor. “El regalo más importante fue que Dios me diera la oportunidad de estar con ella, y ese es el regalo más lindo que ambos recibimos, y que a la vez lo recibió la familia completa. Son los regalos más valiosos”, aseguró el intérprete, quien ha hecho de su fe una de las mayores fortalezas para afrontar las pruebas que la vida le ha puesto enfrente.

Toño Mauri ya se encuentra en México

Tras la inolvidable celebración de amor realizada en Miami, y luego de varios meses en aquella ciudad, Toño ha podido regresar a México para continuar con su recuperación. Feliz de poder regresar al país que lo vio nacer, el pasado 29 de mayo el actor compartió una conmovedora imagen en la que se le veía junto a su hijo Antonio Mauri, arribando a su casa, un lugar que no había pisado desde que la familia decidió pasar el confinamiento en Florida: “Llegando a México, gracias Dios”, escribió como al piel de la imagen donde también se apreciaba un letrero adornado con globos metálicos con la leyenda: “Bienvenido Toño”. Contento de estar por fin en casa, el intérprete reveló hace poco durante las últimas semanas ha estado trabajando en el libro donde contará su experiencia tras sufrir varias complicaciones derivadas por Covid-19. “Se acercó conmigo una persona que ya ha hecho varios libros y que ha hecho libros de amigos míos y platicando con él me gustó mucho la manera en que él se entendía conmigo y empecé contando la historia y la captó muy bien, captó perfectamente cómo es el sentido de un testimonio como este, cuáles son las cosas importantes que hay que denotar y estamos en el proceso”, contó el actor hace unos días en entrevista para el programa Sale el Sol.

