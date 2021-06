‘Te veo pronto’, Andrea Meza y su novio, le hacen frente a su amor a distancia

Cuando Andrea Meza y Ryan Antonio comenzaron su noviazgo, luego de que la mexicana ganara la corona de Miss Universo, sabían que tendrían una relación a distancias; sin embargo, están dispuestos a que funcione. Como parte de su nueva vida tras el triunfo, la chihuahuense cambió su residencia a Nueva York, ciudad a la que se mudó casi de inmediato. Su llegada a la Gran Manzana no fue lo único nuevo en la vida de Andrea quien, a la par de su reinado, comenzó una relación sentimental con el tiktoker Ryan Antonio que, recientemente, viajó a Manhatthan para pasar unos días con ella. Después de compartir momentos inolvidables, el norteamericano regresó a Florida, donde reside.

Luego de que Nueva York se convirtiera en el escenario perfecto de sus primeras memorias como novios, Andrea y Ryan se tuvieron que decir ‘adiós’, pues la mexicana debe continuar cumpliendo con sus actividades de Miss Universo, razón por la cual el tiktoker compartió en sus redes sociales una imagen a manera de despedida: “Te veo pronto”, escribió Ryan como descripción de una romántica foto en la que posaron con Time Square como telón de fondo. La publicación de Ryan provocó la emoción de varios de sus seguidores, en especial de Andrea quien le dejó un mensaje en el que evidenció que ya cuentan las horas para reencontrarse: “¡Ya casi!”, escribió la mexicana al lado de un emoji de carita sonriente y ojos de corazón.

Hace unas semanas, Andrea Meza le concedió una entrevista a Anette Cuburu, para el programa Venga la Alegría, donde reveló que es un mito que la organización Miss Universo les prohíbe tener novio, la mexicana explicó que su reinado es muy independiente de su vida personal: “No, para nada, no te lo prohíben, solamente es aprender a separar, es un trabajo, tú estás aquí y tú no vas a llevar a tu esposo o a tus hijos al trabajo, tú estás enfocada en lo que tienes que hacer; es lo mismo, yo estoy enfocada en lo que tengo que hacer y tengo mi tiempo personal para mi familia, para mis amigos y para mi novio y tengo tiempo para estar aquí con la banda y presente en mi trabajo”, comentó la mexicana en estas charla donde también habló de su noviazgo con Ryan.

Aunque prefiere mantener alejada su relación de la atención mediática que conlleva ser Miss Universo, Andrea confesó: “Seré muy breve, tengo un novio, él está soñado ahorita porque ahorita estoy yo con la banda de Miss Universo, siempre me apoya en todo lo que hago y está súper contento por mí”. Si bien no se conocen detalles de su relación, se sabe que el noviazgo tiene poco, pues días después de coronarse, la mexicana le contó a Rodger Figueroa que estaba conociendo al tiktoker, por lo que suponemos que formalizaron la relación días después: “Nos conocimos a través de las redes sociales hemos estado hablando ya por un tiempo, ya nos pudimos conocer en persona y hemos estado saliendo”, comentó para el programa Al Rojo Vivo.

Sus primeras imágenes en Nueva York

Dispuestos a que su relación funcione a distancia, Andrea y Ryan ya pudieron tener su primer encuentro tras comenzar su noviazgo. Hace un par de semanas, a través de su famosa cuenta de Tik Tok, el estadounidense compartió un video en el que, con mucho sarcasmo, dio a conocer que ya se había podido reunir con la mexicana. En un clip, que grabó en Central Park donde una de sus seguidores le escribió: “No estaba equivocada de que tú eres el novio de la Miss Universo”, a lo que él respondió con un: “Lo siento mucho, pero sí estás equivocada, yo sólo vine a Nueva York por mi café”, comentó mientras a su lado aparecía Andrea Meza, con quien, en esos días, posó para las que se han convertido en sus primeras fotos ya como novios.