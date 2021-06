Alex Speitzer agradece las palabras de apoyo de Ester Expósito: 'Eres una mujer ejemplar y maravillosa'

A finales de 2019, Ester Expósito y Alejandro Speitzer iniciaron una relación amorosa, de la cual sus seguidores fueron testigos, pues la pareja compartió algunas postales en redes sociales, además de intercambiar románticos mensajes. Sin embargo, este noviazgo llegó a su final, tal como dio a conocer ¡HOLA! hace unos días. A pesar de eso, el respeto y cariño mutuos quedaron intactos, y eso quedó más que demostrado este miércoles, cuando la actriz española escribió un mensaje de apoyo al galán mexicano tras los señalamientos dados a conocer por una revista como supuestos motivos de su ruptura. Tras este gesto, él ha querido dedicarle unas sinceras palabras para expresarle el profundo agradecimiento y admiración que siente por ella.

Un par de horas después de que Ester publicara en sus Instagram Stories un enérgico mensaje desmintiendo lo publicado por una revista mexicana y defendiendo a Alex, él tomó su propia cuenta para replicarlo y además agradecerle. “Sabes que es mutuo, gracias por estar”, escribió el intérprete al replicar el post de la Expósito. “Lo que has escrito ha sido un abrazo al alma”, expresó el protagonista de Oscuro Deseo al inicio de su propio texto. “Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido”, continuó. “Agradezco las palabras con las que me defiendes; el cariño, admiración y respeto es mutuo”, agregó el actor para luego finalizar etiquetando a la actriz española: “Infinitas gracias por estar”.

Enfocada siempre en sus proyectos, tanto en la pantalla como en el mundo de la moda, Ester rara vez se pronuncia públicamente sobre aspectos ligados a su vida personal, sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción y alzó la voz en favor de Alex. “Me parece lamentable la información absolutamente falsa y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”, escribió la estrella de Élite al inicio del mensaje que compartió ayer en sus Instagram Stories. “Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto si no fuera porque está llegando a repercutir en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos”, continuó en su texto. Por último, la actriz dejó claro que, sin importar el tipo de vínculo entre ellos, siempre le guardará respeto y admiración al mexicano: “Sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo le apreciaré y admiraré siempre, independientemente, de que sea mi pareja o no”, finalizó.

En la siguiente historia en su Instagram, Ester se limitó a escribir en un fondo negro con letras rojas y mayúsculas: “Más respeto y profesionalidad”, con lo que reiteró su postura ante las falsas versiones dadas a conocer sobre Alex. La actriz decidió romper el silencio respecto a su relación con Alejandro, luego de que el actor fuera cuestionado hace poco sobre este tema a su llegada a la Ciudad de México, proveniente de España. “No te puedo contar nada, perdón, lo siento”, expresó el actor ante la insistencia de la prensa, declaraciones que fueron retomadas por el programa Ventaneando. El actor arribó a la capital mexicana para dedicarse de lleno a las grabaciones de la segunda temporada de la serie Oscuro Deseo. Mientras que por su parte, la intérprete española participa en el Festival de Cine de Málaga, desde donde al parecer publicó el mensaje de apoyo a Alex. Días atrás, ambos coincidieron en Milán, durante el lanzamiento de la nueva colección de Bvlgari, evento en el que no sólo se saludaron cordial y cariñosamente, sino que hasta accedieron a posar juntos.

Su historia de amor nacida en los sets

Ester y Alex se conocieron a finales de 2019, cuando sus caminos se cruzaron en el set de filmación de la serie Alguien tiene que morir, dirigida por el también mexicano, Manolo Caro. Las grabaciones se llevaron a cabo en España, por lo que el actor mexicano tuvo que trasladarse a dicho país, tierra natal de ella. Desde octubre de ese año, los dos empezaron a dejarse ver juntos, aunque en compañía del resto del equipo. Las fotos de ambos empezaron a ser cada vez más frecuentes y aunque en la mayoría de ellas estaban junto a amigos, algunos fans notaron cierta química entre los dos, lo cual empezó a levantar sospechas. Finalmente, el actor mexicano terminó por confirmar lo suyo con la actriz en mayo del año pasado cuando compartió una romántica selfie de ambos con el mensaje: “Y es que te echo de menos”. Esta fue tan sólo la primera de muchas postales de ambos, pues le siguieron escapadas románticas por Tulum y Roma, por mencionar algunas. Pero finalmente, los dos decidieron ponerle punto final a su relación, tal como pudo saber ¡HOLA! hace apenas unos días.

