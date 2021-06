Marcus Ornellas revela que ya está en proceso de naturalizarse mexicano

Aunque Marcus Ornellas nació en Brasil, sin duda alguna ha encontrado en México el lugar en el que sus sueños se han hecho realidad, pues ha sido en este lugar en donde ha podido desarrollar al máximo su carrera como modelo y actor, además de que fue aquí en donde encontró el amor y en donde ha podido formar una hermosa familia al lado de Ariadne Díaz y su pequeño hijo Diego. Tanto es el cariño que le tiene al país, que incluso el actor ha comenzado a tramitar su naturalización, por lo que muy pronto podría obtener la nacionalidad mexicana.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló el mismo Marcus en un reciente encuentro con la prensa, en donde además de compartir su emoción por el próximo estreno de la telenovela Si Nos Dejan, de la cual es protagonista, también habló sobre su proceso de naturalización, mismo que tuvo que quedarse en pausa debido a la pandemia. “Empecé el trámite justo antes de la pandemia y estaba esperando para hacer el examen, y finalmente llegó la pandemia y no se pudo, entonces los trámites están parados, esperando a que ya podamos retomar… Ahorita le voy a llamar a mi abogado y ver cómo vamos, si ya podemos retomarlo, ya me urge”, detalló el intérprete sobre el estatus de su trámite.

Por otro lado, Marcus destacó el gran amor que tiene por su país natal, al cual siempre lleva en el corazón; sin embargo, dejó en claro que por ahora su vida está hecha en México, por lo que sin duda para él sería todo un orgullo poder llamarse mexicano de forma oficial. “Ni siquiera me gusta como poner un orden, porque nací en Brasil, amo a Brasil, pero finalmente es aquí donde decidí vivir. Llegué a México hace 16 años, venía por tres meses, y aquí ya tengo una familia, tengo 16 años y ya pronto me naturalizo mexicano”, dijo emocionado.

VER GALERÍA

Y aunque él ya se siente 100 por ciento mexicano, espera poder tener los documentos que lo avalen como tal, por lo que espera poder terminar su trámite de naturalización cuanto antes. “Yo creo que no podemos medir el amor, si amas más a menos a México porque te naturalizaste o no, pero definitivamente sí es un acto de cariño decir: ‘yo quiero tener mi pasaporte mexicano, yo quiero oficialmente llamarme o decirme mexicano’, aunque de corazón sé que lo soy desde el primer día que llegué.

¿Qué necesita hacer para conseguir la nacionalidad mexicana?

De acuerdo con el mismo actor, antes de poder finalizar su tramite de naturalización es necesario cumplir con cierta documentación, así como tener algunos conocimientos históricos y cívicos de México, como lo es conocer un poco de la historia de México, los símbolos patrios, entre otros asuntos. Sin embargo, el tema que le podría genera cierto nerviosismo es sobre la letra del Himno Nacional Mexicano, algo que espera dominar el día en el que por fin pueda presentar su examen de conocimientos para obtener la ansiada nacionalidad mexicana. “Tienes que aprender varios puntos de la historia, te hacen un examen de historia de México, obviamente el Himno Nacional… daré lo mejor de mí, espero no cambiar (la letra), somos seres humanos, todos nos equivocamos, pero espero no equivocarme y que no me rechacen mi primer intento, espero que sea desde la primera vez”, comentó ilusionado.

VER GALERÍA