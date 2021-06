La romántica sorpresa que recibió Vicky, la hija de Victoria Ruffo, de parte de su novio

Conforme los mellizos de Victoria Ruffo han comenzado a crecer y convertirse en todos unos adolescentes, la actriz ha comenzado a ser más abierta y a compartir algunos detalles de la vida íntima de Vicky y Anuar, quienes actualmente tienen 16 años. De hecho, hace unas semanas, la actriz revelaba con total apertura que ya era suegra por partida doble, pues ambos jovencitos se encuentran enamorados. Y aunque no ofreció mayores detalles al respecto, en los últimos días, ha sido su hija quien se ha dejado ver de lo más enamorada en redes sociales, compartiendo con sus seguidores las postales más románticas de su naciente relación, algo con lo que la actriz parece estar de acuerdo, según su reacción a la publicación de Vicky.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Vicky compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver al lado de su afortunado galán, en medio de un ambiente muy romántico, en donde las velas y los pétalos de rosa le dieron el toque de intimidad a la velada que compartieron y en la que al parecer se hicieron novios de forma oficial. De hecho, en su publicación se puede apreciar que fue a gracias a la ayuda de unos amigos que el ahora novio de Vicky pudo sorprenderla con esta increíble cena en la que finalmente le ha pedido sea su novia.

Por lo que se puede apreciar en las fotografías, la respuesta de la jovencita ha sido “Sí”, pues en una de las postales se le puede ver muy sonriente, posando al lado de su novio, ambos abrazándose cariñosamente y disfrutando de la romántica velada. Como era de esperarse, los seguidores de la jovencita no han tardado en reaccionar a la publicación que Vicky hizo en su perfil de Instagram, la primera que hace en este perfil. Entre las reacciones de sus amigos, resaltó la de Victoria Ruffo, quien le dio su aprobación a la pareja con un like dentro de la publicación.

Fue apenas hace unos días cuando la protagonista de telenovelas como La Madrastra reveló que sus tres hijos, incluido Jose Eduardo Derbez, se encuentran enamorados, mostrándose de muy buen humor y espontánea a la hora de revelar que sus mellizos ya no son solteros, e incluso mostrando cierto orgullo por lo que sucede en las vidas de todos sus retoños. “Ya tiene novia mi hijo Anuar, y ya tiene novio mi hija Vicky…”, comentó la guapa actriz luego de que fuera cuestionada acerca de la relación que José Eduardo sostiene con Paola Dalay desde hace unos meses, en declaraciones retomadas por el canal de Youtube del reportero Edén Donrantes.

¿Está lista para convertirse en abuela?

Durante esa misma charla con la prensa, Victoria también fue cuestionada respecto a la idea de convertirse en abuela, ahora que José Eduardo se encuentra muy enamorado. Sin dudarlo, la actriz respondió de manera tajante, dejando en claro que aún no está lista para esa etapa de su vida. “No, ahorita no”, expresó de muy buen humor y con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que al final la decisión es de su hijo, pues ya es un adulto que toma sus propias decisiones, por lo que no está cerrada a la idea de convertirse en abuela.

