Armie Hammer estaría en rehabilitación tras la polémica

Parecía que las aguas se habían calmado después de tiempos turbulentos para Armie Hammer, cuando llegan los reportes de que el actor se encuentra en rehabilitación. Lo último que se sabía en su caso fue que en marzo pasado la policía de Los Ángeles confirmaba que se había abierto una investigación después de que se dieran diversas denuncias en contra del actor. Previamente, había tenido que abandonar algunos de los proyectos en los que estaba programada su participación y se reportó que su agencia de representación había dejado de trabajar con él. Desde entonces, el actor se encontraba refugiado en las Islas Caimán, donde su exesposa e hijos se habían establecido tras el divorcio, y donde los Hammer han vivido desde hace años.

De acuerdo con los reportes de Vanity Fair, Armie se encuentra bajo tratamiento en una institución en Florida. La publicación reporta que Hammer fue visto en el aeropuerto de Grand Cayman el 29 de mayo, con destino a Estados Unidos, por primera vez desde que comenzó la polémica. De acuerdo con reportes de las redes sociales, fueron su exmujer y sus hijos quienes fueron a despedirlo. La publicación estadounidense apunta a que Hammer había contactado a Elizabeth Chambers para pedir su apoyo, al estar listo para recibir ayuda. Habría sido el 31 de mayo cuando habría ingresado a la institución a las afueras de Florida.

Este ingreso se daría después de que en enero pasado un grupo de mujeres tomara las redes sociales para denunciar distintos tipos de supuestos abusos de violencia mental y sexual por parte del actor. Ante esta situación que levantó todas las alarmas, Hammer respondió al anunciarse su partida de la producción de Wedding Crashers con JLo: “No voy a responder a estas acusaciones de …. pero en vista de los malos y espurios ataques en línea en mi contra, no puedo, tranquilamente, dejar a mis hijos cuatro meses para grabar en la República Dominicana”, comenzaba el comunicado publicado por distintos medios estadounidenses como TMZ y People, “Liosngate me está apoyando en esto y estoy agradecido con ellos por esto”, finalizó.

Lo que parecía quedaría ahí, creció con la aparición de una cuenta privada de Instagram del actor que hacía resonar las acusaciones anónimas que se iban sumando. Hammer acabaría confirmando que la cuenta era manejada por él y pedía disculpas por haber causado una confusión con una persona que aparecía en un video grabado en una situación comprometedora. “Quisiera clarificar que la personas en mi video -el cual fue robado de mi cuenta privada de Instagram- no es Miss Caimán. Genuinamente siento cualquier confusión que mi tonto intento de humor pudo haber causado. Mis profundas simpatías para Miss Caimán, a quien no conozco y la toda la organización, pues no tenía la intención de implicar que efectivamente se trataba de Miss Caimán”, dijo a Cayman Compass.

La reacción de su exesposa

Fue precisamente en esa cuenta de Instagram que, Hammer hizo referencia a las pruebas antidrogas que su exmujer habría pedido como parte del proceso de divorcio que comenzaron el año pasado. En medio de la polémica, Elizabeth escribió en su cuenta de Instagram: “Por semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha pasado. Estoy en shock, con el corazón roto y devastada. Dejando el corazón roto de lado, estoy escuchando y voy a continuar escuchando y educándome en estos temas delicados. No me había dado cuenta de todo lo que no sabía. Apoyo a cualquier víctima de ataque o abuso y animo a quien sea que haya experimentado este dolor a que busque ayuda que él o ella necesiten para sanar”.

“En este momento, no voy a hacer otro comentario sobre este tema. Mi única prioridad y atención continuarán siento mis hijos, mi trabajo y el sanar durante estos momentos increíblemente difíciles. Gracias a todos por su amor y apoyo, y gracias, de antemano, por su continua amabilidad, respeto y consideración por mis hijos y por mí, mientras buscamos maneras de seguir adelante”, finalizó.

