El ex actor de '¿Qué le pasa a mi familia?' ha declarado sobre el caso de Daniela Berriel

A lo largo de estos meses, la actriz Daniela Berriel ha emprendido una batalla legal para denunciar un acto de violación del que fue víctima. En ese sentido, el nombre del ex actor de Televisa, Gonzalo Peña, quien participó en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, fue señalado como cómplice de la persona que cometió el delito, por lo que en marzo pasado se giró una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el proceso legal ha dado un giro que de cierta manera ha beneficiado a Daniela, luego de que ella, en compañía de su abogado, Xavier Olea, confirmaran que el intérprete finalmente ha rendido su declaración ante las autoridades correspondientes, dando algunos detalles de este procedimiento con el que se busca que todo marche por buen camino.

En entrevista con el programa televisivo Ventaneando, el litigante, quien acudió como invitado a la emisión en compañía de Berriel, reveló que ya tienen noticias de Gonzalo, aunque tratando de ser muy reservado al tocar el tema. “Sí, (sabemos de él) y queremos darles una buena noticia, tenemos que guardar las medidas de la investigación, el sigilo de la misma y proteger tanto a la víctima, como en este caso a Gonzalo Peña, pero podemos adelantarles que Gonzalo Peña ya rindió dos (declaraciones) en específico…”, explicó en un instante de la emisión. “Se le acusa del mismo delito, de violación y de abuso sexual. Hay una figura en el estado de Guerrero de la violación por omisión, es decir, que no hizo nada, de eso él está acusado y está acusado de un abuso sexual que sucedió previo al evento de la violación, de eso está acusado Gonzalo Peña…”, agregó.

En su charla, el abogado Olea destacó lo importante que han sido estas declaraciones en el caso de su clienta, quien ya se prepara para una próxima audiencia en la que esperan todo resulte favorable. “Gonzalo Peña hizo dos declaraciones, una ante su defensa y otra ante un notario público en el país en el que se encuentra. Esas declaraciones son documentos, al ser ante un notario público tiene una fe pública, tiene una validez legal, y la otra que hace ante sus abogados también tiene una validez porque sus abogados son parte de la investigación. No les puedo decir con detalles qué dijo por cuidar la investigación, pero Gonzalo Peña dice la verdad, y su verdad coincide con la verdad de Daniela…”, explicó.

Al referirse al proceder de Gonzalo Peña, y a pregunta expresa sobre si esto pudiera ser una atenuante en las acusaciones que se le han adjudicado al intérprete de origen español, el experto legal explicó: “Eso está en manos de la Fiscalía General del estado, tendrá que actuar en consecuencia, se lo hemos solicitado ya formalmente tanto nosotros como abogados de Daniela, como los abogados de Gonzalo. La Fiscalía tiene que emitir su determinación en ese sentido y esto evidentemente fortalece el dicho de Daniela y fortalece nuestros argumentos para la apelación…”, dijo, para luego referirse puntualmente a las acciones de Gonzalo. “Yo creo que fue un ejercicio de honestidad, de lealtad, de apoyo a Daniela, de hacer las cosas bien. Es lo que platicamos nosotros con sus abogados, que era lo correcto, era lo que él tenía que hacer, contar lo que pasó…”, dijo.

¿Qué piensa Daniela al respecto?

Tras destapar la noticia de la declaración de Gonzalo, Daniela expresó en su encuentro con Ventaneando cómo se siente al respecto, luego de varios meses sin bajar la guardia para lograr que se haga justicia. “Sí sentí más paz porque obviamente tener la declaración de él eso me ayuda muchísimo y me ayuda legalmente y me ayuda también porque mucha gente aún seguía dudando, a mí me seguían llegando comentarios todavía negativos, y creo que ya teniendo la declaración de Gonzalo no hay duda alguna…”. Por lo pronto, Daniela se mantiene muy optimista ante las circunstancias, segura de lo que espera próximamente. “Pues que en la audiencia, en esta que va a ser muy importante, que ahora sí el juez pues actúe bajo derecho, que ahora sí, viendo todas las pruebas, viendo dos declaraciones ahora sí haga justicia…”, afirmó.

