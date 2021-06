Adamari López sobre su divorcio de Luis Fonsi: 'Uno a veces equivocadamente pone el valor en una cosa o en una persona'

Hace un par de semanas, Adamari López anunció su decisión de separarse de Toni Costa tras casi 10 años juntos, noticia que sorprendió a muchos, ambos eran considerados una pareja sólida. La conductora, admitió que esta resolución sobre su vida personal no fue para nada sencilla, pero dijo estar decidida a enfocarse por ahora en su bienestar y en el de su amada hija. Esta no ha sido la primera vez que la estrella de televisión atraviesa por una ruptura, pues años atrás lo vivió cuando su matrimonio con Luis Fonsi terminó. Al reflexionar sobre aquella experiencia, la presentadora ha reconocido haberse equivocado en aquella relación al no darse el valor que ella merecía.

Sin mencionar explícitamente al intérprete de Despacito, Adamari se sinceró sobre sobre lo duro que fue su divorcio de él, tanto que incluso lo compara con su lucha contra el cáncer. “En el momento en el que yo estaba enferma yo entiendo que yo contaba con ese apoyo, no sólo de mi familia, que para mí ha sido prioridad y primordial en mi vida, sino también de ese hombre que uno amaba”, confesó la conductora en una entrevista con Rebeka Smyth para el segmento Sin Filtro de Hoy Día, grabado días antes de que anunciara su separación de Toni. “Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa, o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error, el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tu misma, y en ese momento yo no me di ese valor”, comentó en la charla, misma en la que, sin dejar entrever nada de lo que sucedería con el padre de su hija, se dijo ilusionada por los nuevos comienzos.

Esta no es la primera vez que Adamari habla de lo ocurrido en aquel momento de su vida, pues en el pasado ha revelado que esta situación la rebasó, por lo que decidió buscar la ayuda de un experto. "Yo antes del cáncer, en general en mi vida, pensaba que no necesitaba como ir a un psicólogo, que si yo hablaba con la gente cercana que me quería y que me podía orientar que con eso era suficiente”, contó a finales del año pasado en su programa matutino, entonces llamado Un Nuevo Día. “Cuando me divorcié, llegó un momento en que decía: ‘sola no puedo y hay cosas que no le quiero contar a la gente que yo quiero’, porque no me parecía como algo que yo quisiera como que ellos supieran y entonces tuve que buscar esa ayuda profesional que me vino muy bien y que me dejó poder sobrepasar ese momento. Yo creo que si no hubiese ido a terapia se me hubiese hecho mucho más difícil", afirmó.

Su sueño de ser mamá que se convirtió en realidad

En su charla con Rebeka, Adamari confesó que además de su divorcio, el hecho de buscar sin éxito ser madre, ha sido uno de los momentos más duros de su vida. “Si pudiera decirte los dos momentos más difíciles creo que han sido el divorcio y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara”, reconoció. “Esa lucha de entonces volver a donde un doctor de fertilidad y me dijera, cuánto de posibilidad me queda para ser mamá y seguía siendo tan bajito, un 5 por ciento de posibilidades de ser mamá”, contó. Sin embargo, las cosas dieron un vuelco y “cuatro meses después, inesperadamente llego Alaïa”. Cuestionada sobre si vivió preocupada su embarazo, dijo: “Sí y no, celebraba todos los días que sentía a mi bebé, que iba creciendo, pero sí tenía preocupación de que no se fuera a dar”, contó. “En la semana como 34 mi papá fallece, traté de guardar como mucha compostura porque decía: ‘No puedo yo afectar tampoco a mi bebé’. Pero era uno de los dolores más grandes que podía sufrir, pero de alguna manera él me dejó ver que estaba bien porque cuando Alaïa nace, nace a la misma hora que me llamaba mi papá todos los días, entonces fue un regalito que él me entregó”, recordó.

