Brenda Kellerman revela que le gustaría tener otro bebé: 'En la tierra me hace falta uno más' La actriz reveló que le encantaría darle un nuevo hermanito a su pequeño Dante

Luego de la llegada de sus mellizos y tras enfrentar la dolorosa partida de uno de ellos, hace casi dos años, todo parece indicar que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se sienten listos para volverse a convertir en padres y darle un hermanito a su pequeño Tadeo, quien hace unas semanas celebró su cumpleaños número dos. Así lo ha dejado en claro Brenda, quien a través de sus redes sociales compartió que uno de sus más grandes anhelos es el poder convertirse en madre por segunda ocasión, por lo que no descarta embarazarse próximamente.

Fue a través de Instagram Stories donde la actriz respondió las preguntas de algunos de sus seguidores, en donde más de uno la cuestionó acerca de la maternidad y sobre si le gustaría convertirse en madre de nuevo. Con la sinceridad que la caracteriza, Brenda respondió de manera abierta a sus fans, dejando en claro lo mucho que le ilusiona el poder estar embarazada de nuevo. “Es una de las preguntas que tengo mucho (en redes). Sí me gustaría, siempre había dicho que yo quería tener dos bebés, pues bueno, ya saben que uno está en el cielo, pero en la tierra me hace falta uno más”, expresó la actriz con cierta nostalgia.

Hace unos meses, la actriz se había mostrado un poco renuente a la idea de volver a traer a un pequeñito al mundo, partiendo de la dura experiencia que vivió con su pequeño Dante, quien desafortunadamente falleció a consecuencia de las secuelas de la meningitis que le fue diagnosticada apenas unos días después de su nacimiento. Y es que tomando en cuenta la situación de pandemia por la que aún atraviesa el mundo, Brenda consideraba que sería un tanto difícil vivir un embarazo en medio de esta situación, sobre todo por los riesgos que implicaba el estar en hospitales y consultorios médicos. “Ahorita están tan complicadas las cosas y la verdad sí me da temor. Me da miedo porque digo ‘uff, es lo que Dios quiera’, pero volver a pasar por algo igual, no sé si podríamos volver a salir adelante”, expresó durante una charla que sostuvo con el programa radiofónico Todo para la Mujer en abril pasado. Sin embargo, todo parece indicar que Brenda Kellerman ha cambiado de opinión y ya piensa en hacer crecer su familia.

¿Qué opina Ferdinando?

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Ferdinando Valencia habló de la posibilidad de volver a escribirle a la cigüeña, por lo que incluso ya han comenzado a trabajar en ello. “El otro día mi mujer me dijo que estaba mi sobrinita y que le dijo: ‘Tía, ¿ya no vamos a tener más niños?’ y Brenda le dijo que le habíamos estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar”, contó al programa Hoy. Sobre cuándo le gustaría que esto ocurriera, el actor aseguró que espera que la vida los sorprenda: “Vamos a seguir hablando con la cigüeña y a ver qué pasa, esas cosas se las dejo más a Dios”, explicó.

Mientras la cigüeña vuelve a tocar su puerta, se enfocan en su pequeño Tadeo quien, además de caminar, ha comenzado a pronunciar sus primeras palabras y para sorpresa de ambos, el niño aprendió a decir el nombre de su hermanito: “Ve la foto de su hermano y primero decía Dan, ahora, ya dice Dante, Dante, fue su primera palabra y ni siquiera sabemos por qué, porque tampoco éramos tan insistentes en el tema y el primero nombre que pronunció en la vida fue el de su hermano”, comentaron Brenda y Ferdinando, en octubre pasado, también en entrevista con el matutino.

