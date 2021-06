Paulina Goto y el emotivo mensaje a su novio, Rodrigo Saval, tras su derrota en las pasadas elecciones

El 6 de junio pasado se llevó a cabo en México uno de los procesos electorales más relevantes en la historia del país, y como era de esperarse, varios famosos ejercieron su derecho ciudadano al voto. Una de ellas fue Paulina Goto, quien con toda puntualidad acudió a la casilla a cumplir con este importante compromiso, que además fue muy significativo para ella, pues de esta manera brindó su apoyo incondicional a Rodrigo Saval, su novio, quien debido a su actividad como político, formó parte de la contienda, esta vez al buscar un cargo como diputado local en la Ciudad de México. Y aunque los resultados no favorecieron al joven, la actriz le dedicó a su pareja un lindo mensaje, para reconocer así el esfuerzo y empeño que puso durante toda la campaña.

Como bien se pudo saber, Saval Pasquel contendió por la diputación local del distrito 13 en la alcaldía de Miguel Hidalgo por el partido Movimiento Ciudadano, cuyos resultados, de acuerdo con los conteos preliminares, favorecieron a la candidata del PAN, América Rangel. Ante la derrota, Paulina abrió su corazón y dedicó algunas palabras al político, tras ser testigo del camino que recorrió a lo largo de estos meses. “Felicidades mi amor hermoso por la maravillosa campaña y trabajo que hiciste en estos meses. Qué bello fue poder acompañarte y ver ese enorme corazón que tienes, ser testigo de la pasión y el amor por tu comunidad y las ganas que tienes de mejorarla…”, escribió en sus primeras líneas la protagonista de telenovelas.

Del mismo modo, Paulina también habló de cómo logró marcarla esta experiencia, la cual vivió de cerca de la mano de su amado, por quien tiene gran admiración. “He aprendido mucho en este proceso. He disfrutado escucharte en los momentos difíciles, y no (tienes) idea de lo orgullosa que me siento de ti. Te admiro y te amo más todos los días, y estoy segura que este es solo el comienzo de una carrera increíble…”, agregó la intérprete, quien ilustró su mensaje con una fotografía del rostro sonriente de Rodrigo, quien de igual manera se ha mostrado muy optimista frente a lo acontecido.

Finalmente, Paulina reiteró a Rodrigo la importancia del esfuerzo que puso a lo largo del proceso, y del apoyo que ella le brindará siempre que sea necesario, dispuestos a caminar de la mano para conquistar cada uno de sus propósitos. “Confío en que los tiempos de Dios son perfectos. El trabajo ya se hizo con todo el amor y ahora toca soltar y esperar lo mejor. Ten por seguro que acá estaré contigo. Te amo”, concluyó la estrella, quien hizo eco de sus palabras a través de las redes sociales, espacio en el que suele compartir algunos vistazos de este noviazgo que la ha hecho sentir muy ilusionada.

La reacción de Rodrigo

Fue tan emotiva la dedicatoria de Paulina, que Rodrigo no contuvo las ganas de corresponder al mensaje de su novia, reconociendo la calidad humana de la guapa actriz y expresándose sobre lo afortunado que se siente de tenerla a su lado. “Esto es amor del bueno. Mi consejo: Busquen a una pareja que los apoye, que los ame y que crea en ustedes. Y más importante aún: Siempre correspondan con lo mismo. Te amo, Pau”, escribió a la par del texto publicado por Goto, imagen que el joven político replicó en sus historias de Instagram. Cabe destacar que Saval Pasquel también aprovechó para felicitar a los ganadores, especialmente a la candidata que compitió por el mismo cargo que él buscaba, así como al nuevo alcalde de Miguel Hidalgo. “¡Muchas felicidades a @AmerangelLorenz y a @mauriciotabe! Espero que su triunfo sea por el bien de #MiguelHidalgo. Tienen en mí a un ciudadano que será exigente y que levantará la voz cuando sea necesario, pero también a un aliado en la construcción de una mejor alcaldía y país”, dijo en Twitter.

