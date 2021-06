Nadie se emociona como Stormi al abrir los regalos de lujo que le envían a Kylie Jenner

Como toda integrante del clan Kardashian-Jenner, Kylie tiene una envidiable colección de ropa, zapatos y accesorios de las más lujosas marcas, los cuales no duda en mostrar de vez en cuando en sus redes sociales. Siendo ella una exitosa empresaria, no es para nada extraño que se consienta con todos estos artículos, sin embargo, también es cierto que ciertas firmas le envían algunas de sus piezas, sobre todo cuando se trata de lanzamientos, ello por la simple razón de que se trata de una celebridad con millones de seguidores. La menor de las hijas de Kris Jenner suele mostrar en sus Instagram Stories tanto sus nuevas adquisiciones como los presentes que le llegan, tal como lo ha hecho ahora que le llegó un espectacular obsequio de Balenciaga. Kylie, como cualquier otra persona, estaba emocionada por abrir ell paquete, pero no tanto como su hija, a quien cedió el honor de revelar el misterioso contenido de la caja. "¿Qué crees que sea?", preguntó la joven madre, antes de que su nena sacara un colorido zapato de una funda de tela. "¿Qué? ¡Nuevos pumps!", expresó Kylie con sorpresa, mientras su nena sonreía con un aire travieso e inspeccionaba la pieza, un diseño hecho mediante una impresión en 3D. "Quiero ver si el otro es rosa o azul... creo que va a ser morado", comentó Stormi con curiosidad. Haz click en el video para ver la tierna reacción de Stormi.

Loading the player...