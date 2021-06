Entre risas, Andrea Legarreta desmiente cualquier vínculo con Luis Miguel en su juventud

Sin duda alguna, la vida amorosa de Luis Miguel siempre ha dado de qué hablar. Y es que entre sus conquistas se encuentran los nombres de algunas famosas que le han robado el corazón y que no han podido evitar rendirse ante la enigmática personalidad del cantante. De hecho, con el reciente estreno de la segunda temporada de Luis Miguel, La Serie se ha dado pie a un sinfín de teorías y especulaciones sobre el tema, en donde incluso se han mencionado a algunas celebridades entre las supuestas conquistas del ‘Sol’ de México. Una de las involucradas ha sido Andrea Legarreta, quien se dice habría tenido algún acercamiento con el intérprete hace algunas décadas. Ante estos rumores, la presentadora del programa Hoy no ha dudado en salir a aclararlos, y más allá de sentirse afectada por esta situación, Andrea se lo ha tomado con muy buen humor y se ha pronunciado al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En un reciente encuentro con la prensa, la también actriz no pudo evitar los cuestionamientos acerca del supuesto romance que habría tenido con Luis Miguel en el pasado, luego de que algunos medios de comunicación hicieran eco de los rumores en los que se aseguraba que Andrea y ‘Mickey’ habrían sido novios durante los primeros años de sus carreras. Con la mejor actitud, la conductora respondió con una sonrisa en el rostro, dejando en claro que nada de lo que se dice es cierto y que jamás tuvo un acercamiento con el artista. “No, no, no (fue mi novio)… le han preguntado a las mujeres del medio”, dijo comentó, en declaraciones retomadas por el reportero Edén Dorantes en su canal de youtube.

Ante la insistencia de los medios, la actriz fue clara, tomándose con muy buen humor la situación, por lo que no dudó en dejar en claro nuevamente que nunca tuvo un acercamiento romántico con el intérprete de La Incondicional. “No, yo no, ni me invitó ni nada, a mí no me embarren ahí… Eso es solo para llenar espacios (en los medios), no se hagan”, expresó entre risas.

VER GALERÍA

La vez que coincidió con Luis Miguel en Acapulco

En una entrevista que Andrea dio al programa La Saga de la periodista Adela Micha, la presentadora fue cuestionado por los rumores que la han acompañado durante toda su carrera sobre su supuesto romance con Luis Miguel. De hecho, se refirió a la ocasión en la que se encontró con él en un restaurante de Acapulco, donde pudieron intercambiar saludos. "Una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco y coincidimos. Yo llegué con mi familia y el llegó con sus guaruras y así… Él muy lindo, muy decente se paró, saludó a mi familia”, comentó la actriz.

Andrea detalló que en aquella ocasión incluso recibió una invitación a cenar a la casa del intérprete. “El generalmente manda a un chico de su equipo para hacer la invitación. Yo creo que porque si le dices que no, le dijiste no al chico y no a él”, comentó Legarreta, asegurando que tuvo que declinar a la invitación del cantante, pues en aquel entonces tenía novio y no le pareció correcto salir con otro hombre en aquel momento. “No te digo que me haya propuesto nada, para que no se malinterprete”, insistió Andrea.

VER GALERÍA