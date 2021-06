'Que se retracten… que ofrezcan una disculpa y eso sería absolutamente suficiente', dice el abogado de Maite Perroni

En días pasados, el nombre de Maite Perroni se vio inmerso en una situación bastante delicada luego de que una revista publicara un artículo sobre una supuesta infidelidad, en el que se mencionaba también a Claudia Martín y a su esposo Andrés Tovar, de quienes se supo después están actualmente separados. Desde el primer momento, la estrella de Rebelde prefirió mantenerse al margen de los señalamientos, y recurrir a un experto legal para emprender acciones legales sobre lo que consideró un caso de difamación, encaminando estas medidas contra la protagonista de Fuego Ardiente y contra Koko Stambuk, quien fuera su propia pareja sentimental por más de siete años. Al hablar al respecto, Guillermo Pous, abogado de la también cantante, ha asegurado que su cliente no está motivada por intereses económicos.

“Lo ideal es que se retracten de lo que dijeron, que ofrezcan una disculpa y eso sería absolutamente suficiente”, comentó el abogado en entrevista con El Universal al detallar qué es lo que busca en realidad su cliente. “De ninguna manera lo que Maite quiere es ponerse a pelear los próximos 18 o 24 meses y tampoco es una persona pretendiendo obtener dinero, para eso trabaja”, continuó Pous, dejando entrever que la actriz busca que esta situación no se prolongue y termine lo antes posible.

El representante legal explicó que las acciones legales contra Claudia y Koko están fundamentadas en una investigación que al parecer arrojó su implicación directa en la publicación del artículo de TVNotas sobre la supuesta infidelidad que habría involucrado a Maite y Andrés Tovar. “Hicimos una investigación y obtuvimos información que nos permite comprobar que es la misma Claudia Martín quien comparte información con la revista, y que, por otro lado, la revista recibe información por parte de Stambuk, la anterior pareja de Maite, y con eso es con lo que arman la nota”, continuó Pous. “Además de que ya tenemos identificado al autor de la nota que la publica bajo un pseudónimo, es por eso que se van a anunciar acciones”, comentó.

Hace unos días, el abogado había señalado que las acciones legales que ha emprendido Maite tomarían dos vías, una de ellas implicaría una reparación de daño por medio de una compensación económica. “Son dos secciones distintas, administrativa, una infracción en materia de comercio por el uso no autorizado de imagen; además, de buscar una sanción para que se le paguen los daños y perjuicios, es decir la reparación del daño y, por la otra, la vía civil, la reparación del daño, la cuantificación económica”, explicó Pous el viernes pasado en entrevista para el programa Hoy, espacio en el que aseguró que las declaraciones que han alcanzado a su cliente la han afectado en diversos aspectos de su vida: “Es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada a su esfera íntima y que, además, no solamente ataca a esta parte personal, sino que le afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigentes”, afirmó.

El pronunciamiento de Claudia Martín

Días después de que saliera a la luz el mencionado artículo, y luego de que se diera a conocer que Maite emprendería acciones legales, Claudia tomó sus redes sociales para compartir un comunicado. “Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado en estos momentos”, indicó en las primeras líneas del texto, antes de confirmar el estatus de su matrimonio. “Les quiero comunicar que Andrés y yo estamos separados”, señaló, para luego manifestar su intención de mantener lejos del ojo público esta situación personal. “Estoy viviendo un proceso muy doloroso y por esta razón, me gustaría vivirlo en privado, en compañía de mis seres queridos”, agregó. “Como mujer, siempre voy a estar a favor de apoyarnos las unas a las otras. Por eso les pido respeto hacia mí y hacia las personas que lamentablemente se ha visto involucradas en esta situación”, continuó en su comunicado, sin mencionar explícitamente a nadie, ni ahondar en la situación que causado polémica en los últimos días. “Me estaré asesorando con mis abogados para analizar mi situación jurídica y conocer mis derechos. Bendiciones a todos”, puntualizó.

